Rubrique sponsorisée Kelly Rangama, une Étoile à table

En cette fin d’année, Colipays, leader sur l’envoi de fruits et fleurs frais, s’allie à la plus prometteuse des cheffes étoilées de sa génération, Kelly Rangama. La cheffe revisite une recette emblématique de La Réunion et ainsi, sublime les saveurs de son île. Le "Colis du Chef", c’est tous les ingrédients pour un dîner de fêtes réussi ! Par Zinfos974 - Publié le Lundi 30 Novembre 2020 à 14:17 | Lu 518 fois





Le Colis du Chef Colipays avec Kelly Rangama : un pari réussi

Depuis 30 ans, Colipays nous rappelle et nous ramène à La Réunion quand on en est loin. Plus qu’un colis de fruits frais, c’est la chaleur des tropiques, le réconfort, la douceur de chez soi… Il était donc évident pour Kelly Rangama d’en devenir l’égérie le temps d’un “Colis du Chef”. Et pour cause, la Cheffe est une adepte de Colipays ! Colipays est le lien invisible qui unit La Réunion et l’Hexagone pour le plus grand bonheur de ceux qui sont loin, des voyageurs ou tout simplement des gourmands.



Colipays vient à vous et vous permet de vivre une expérience culinaire originale en rendant la cuisine étoilée accessible à tous, lé trop gayar !



Un colis dans lequel se trouve tous les ingrédients de la recette

Grande nouveauté donc, le client pourra acheter le colis dans lequel se trouvent tous les ingrédients utilisés par la Cheffe Kelly pour réaliser la recette. Cette recette a été imaginée dans la cuisine de Kelly, entre magie et exigence, elle a ajouté letchis, gousses de vanille, galabé, ananas Victoria… À utiliser sans modération ! De plus, quelques astuces de Chef seront également à retrouver.

Le tandem a imaginé des recettes salées et sucrées pour 4 personnes, idéal pour les fêtes de fin d’année. Au programme, saveurs péi, plats traditionnels revisités et surtout générosité des repas partagés en famille !



