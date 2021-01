A la Une .. Kelly Rangama garde la tête dans les étoiles (Michelin)

La chef réunionnaise Kelly Rangama conserve son étoile Michelin, plaçant toujours plus la cuisine péi au sommet de la gastronomie française. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 19 Janvier 2021

Chaque champion le confirmera : le plus dur n’est pas de gagner un titre, mais bien de le conserver. Pas de quoi faire peur à Kelly Rangama qui a su rester régulière dans l’excellence, lui permettant de garder son étoile Michelin acquise l’année dernière.



La chef a annoncé la bonne nouvelle sur sa page Facebook où elle s’affiche avec son mari, le pâtissier Jérôme Devreese. Une bonne nouvelle pour elle après une année difficile pour tous les restaurateurs de France.



Kelly Rangama est devenue la première cheffe réunionnaise à obtenir cette prestigieuse distinction. Elle a obtenu sa première étoile en 2020, soit un an après avoir ouvert son restaurant Le Faham, situé dans le 17e arrondissement parisien.





