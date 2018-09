Kelly Labbé et Jevinen Pachee nouveaux Miss Elégance Inter & Gentleman Inter 2018

Ils étaient 9 candidats et 10 ambassadrices de charme âgés de 20 ans à 53 ans à se disputer le titre de Gentleman Inter 2018 et de Miss Elégance Inter 2018 samedi soir au Théâtre Vladimir sur le campus du Moufia.



Une soirée pleine de surprises et de bonne humeur qui a réuni les candidats de La Réunion, de l'île Rodrigues et de l'île Maurice. Le succès a été total pour la soirée organisée par l'association Pépita Dollars. Il faut dire que le spectacle a répondu aux attentes d’un public très enthousiaste.



Kelly Labbé est belle, Saint-Pierroise de 30 ans et maman de Kymie, 7 ans, elle a reçu sa couronne de Miss Elégance Inter 2018 en larmes.



"J'ai ressenti beaucoup d'émotions fortes au moment du couronnement. Une joie immense et beaucoup de fierté de représenter La Réunion en tant que cafrine métissée. Fière pour ma fille kymie qui était mon plus grand soutien et ma force. J'ai ressenti plein d'amour envers tous les candidats, ce fût une soirée magique. Ce concours m'a permis d'évoluer. De nature timide, j'ai su trouver ma place. Quand ma fille m'a vu avec la couronne, dans ses yeux j'ai pu lire le bonheur et ses premiers mots ont été 'je t'aime fort maman'."



Jeminen est un charmant Mauricien de 27 ans qui a été le plus surpris d'obtenir son écharpe de Gentleman Inter 2018.



"Je n'aurais jamais imaginé remporter le titre parce que tous les garçons le méritaient. Je suis heureux d'avoir été élu. C'est une fierté pour moi, ma famille et pour l'île Maurice. Tout le monde était soudé. Un lien s'est créé entre nous, pas seulement amical mais surtout familial car nous nous encourageons mutuellement. Je garde un bon souvenir de tous les moments passés avec tous les candidats et candidates et je tiens à remercier Saphyr pour son grand talent de chorégraphe et à Pépita de m'avoir donné l'opportunité de participer à une élection hors du commun. Un grand bravo à toute l'équipe également."