A la Une . Kayak Polo : Le Canoë-Kayak Club bénédictin vainqueur du tournoi régional 2023

Le kayak polo n’avait pas été représenté à la Réunion en compétition depuis 2018, soit depuis cinq années. Ce fut donc un évènement très attendu par nos plus anciens poloïstes locaux. Par NP - Publié le Lundi 1 Mai 2023 à 06:58

Une absence due, entre autre, à la fermeture du club d’Aquayak de Saint André, suite aux débuts de travaux du nouveau site du colosse, sur leur club House pour laisser place au bassin d’eau de mer. Le site était en effet devenu le centre d’activité du kayak polo à la Réunion et sa disparition, sans possibilité de transfert d’activité sur un autre site, a précipité la chute de l’activité sur l’ile.



Ce dimanche ce sont donc 35 compétiteurs qui ont enfin pu s’affronter, sur un ensemble de 9 matchs, sur le site de la Rivière des Roches à Beauvallon. Le CKCB en collaboration avec la commune de Saint Benoit a réussi à tout mettre œuvre pour la réussite de l’évènement. Ce retour a notamment pu être réalisé grâce à la bonne volonté du président du CKCB, Gilles TOURNEUR. « Il a vraiment aidé à la mise en place du kayak polo sur Saint Benoit, en accueillant les anciens joueurs du club de Saint André, et surtout en permettant à des jeunes de venir pratiquer, a travers notamment l’association sportive du collège Guy Moquet de Bras fusil, encadré par Yves LEBEAU, ancien référent de kayak polo à la Réunion , ce n’est pas tout le monde qui aurait fait ça pour nous ».

Ainsi, avec des entrainements tous les mercredis et samedis après midi, le niveau commence à être intéressant chez les jeunes licenciés du CKCB. Pour preuve, l’équipe scolarisée au collège Guy Moquet s’est qualifiée pour les championnats de France UNSS de kayak polo en juin prochain. Ils vont pouvoir représenter la Réunion lors de ces échéances Nationales.



Deux équipes jeunes du CKCB ont pu s’affronter sur trois matchs lors de ce tournoi, montrant ainsi tout leurs talents à leurs ainés, qui les ont observé avec attention et bienveillance. « Je suis vraiment fier d’eux, tout le travail accompli depuis le mois de septembre se reflète dans leur niveau de jeu. Nous pouvons être réellement confiant pour la suite. Il y a parmi ces jeunes, de futurs athlètes de haut niveau » assure LEBEAU Yves, organisateur de la compétition et entraineur au sein du CKCB.



Ainsi ce dimanche a été l’occasion de voir jouer de jeunes talents comme BARBE Camille, jeune fille de 12 ans qui assure tout aussi bien au rôle d’attaquante que de gardien, ou encore le jeune MUTEL Samuel, a peine 11 ans, qui malgré quelques manque sur le plan physique a su montrer l’étendue de son talent à ses ainés et à ses coéquipiers.



Le meilleur buteur chez les jeunes, COGREL Naël a même marqué autant de buts que son homologue chez les adultes, LEBEAU Yves. Belle performance. « La relève est là ». Une phrase qui est revenu souvent dans la bouche des anciennes stars locales de la discipline et ça fait très plaisir.



Chez les adultes, deux formules de matchs ont été proposés : des matchs avec des équipes mélangées entre les deux clubs participants à l’évènement, mais aussi une confrontation entre le CKCD (Saint Denis) et le CKCB (Saint Benoit). Sur la première formule c’est l’équipe de Yoan PAUSE, président du CKCD, qui l’emporte. L’équipe a pu compter sur l’expérience de BOISVILLIERS Jean Max (CKCB) qui termine d’ailleurs deuxième meilleur buteur du tournoi avec 6 buts magistrales.



Sur la deuxième formule, les deux clubs ont pu s’affronter sur deux matchs (Aller-Retour). Après une belle victoire au match aller 5 buts à 3, les athlètes du CKCD ont abordé le match retour sereinement. Mais c’était sans compter sur la détermination sans faille des bénédictins qui savaient que pour l’emporter, il fallait gagner le match avec trois buts d’écart. L’équipe bénédictine réalisé l’exploit en l’emportant 3 buts à 0, avec 2 belles réalisation d’Yves LEBEAU.



Tous les sportifs se sont dès lors donnés rendez-vous sur de prochaines compétition de kayak polo à partir du mois de septembre. En espérant que d’autres clubs locaux se prennent au jeu afin d’augmenter le nombre de participants. Ainsi, les disciplines telles que le slalom, la course en ligne ou encore le surfski ayant pris plus d’ampleur ces dernières années sur l’ile, le kayak polo va tenter de se trouver une petite place dans le circuit local.



Composition des équipes :



ADULTES ENTENTE 1 : Yoan PAUSE, Jean Max BOISVILLIERS, AngeElie ROBERT, Loïc DESRUISSEAUX, Yves COUSINNE



ENTENTE 2 : Wilfrid CAMATCHY, Yves LEBEAU, Jérôme PLANTE, Marine LEVENEUR, Jean HUGUES



ENTENTE 3 : Samuel LEBEAU, Ludovic JUGUANT, Jason BULIN, Alexandre DELETTRE, Brandon CATAN.



RESULTATS : 1er ENTENTE 1, 2ème ENTENTE 2, 3ème ENTENTE 3 CKCD : Yoan PAUSE, Wilfrid CAMATCHY, Ludovic JUGUANT, Loïc DESRUISSEAUX, Alexandre DELETTRE, Jason BULIN CKCB : BOISVILLIERS Jean Max, LEBEAU Yves, LEBEAU Samuel, Ange-Elie ROBERT, Jérôme PLANTE, LEVENEUR Marine



RESULTATS : 1 er CKCB. 2ème CKCD JEUNES : CKCB 1 : Guillaume LEBEAU, Mona ATCHAPA, Andréa COLLET, Saphir ERIMA, Naël COGREL CKCB 2 : Camille BARBE, Ignace GABRIEL, Samuel MUTEL, Oryane ROBERT, Camille COUSINNE, Nathan PLANTE RESULTATS : 1Er CKCB 1. 2ème CKCB 2