Sport Réunion Kayak Jump sur la Rivière des Roches: Hugo Ganofsky se classe premier

Ce dimanche s’est déroulée la deuxième compétition de canöe kayak de la saison sur une portion de La Rivière des Roches, en amont du Bassin de La Paix.



Le Canöe Kayak Club Bénédictin, organisateur de la journée, a installé le long du cours d’eau des canyoners chargés de la sécurité. Les 23 compétiteurs expérimentés se sont lancés à l’assaut de ce parcours alternant bassins et chutes d’eau, dont certains passages sont particulièrement délicats.



C’est Hugo Ganofsky du CKS qui se classe premier avec 6,21 minutes, talonné de 5 secondes par Pierrick Septembre du CKS, alors que Mika Vicinati prend la troisième place avec un temps de 6,46 minutes.



Malgré les quelques dessalages, un seul blessé léger est à déplorer, et aucune perte matérielle.



C’est désormais au tour du Canoë kayak Club Sud d’organiser la prochaine compétition. Rendez-vous le dimanche 22 avril 2018 à Saint-Pierre pour le Challenge Régional jeunes 2 et la Course en Ligne 1.

