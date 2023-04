Courrier des lecteurs Kavadenn, un mot breton qui signifie « découvertes » pour le monde

Par Kevin Lognoné - Publié le Lundi 10 Avril 2023 à 10:40

La commission de prospective « Kavadenn » (qui signifie découvertes), sorte de boite à idées de l’association des cadres bretons fêtera son 10eme anniversaire en 2024. Dans la banlieue de NewDelhi, des étudiants bretons en commerce ont créé leur propre agence immobilière. Aux Etats-Unis, Bolloré va déployer 500 véhicules électriques dans la capitale de l’Indiana, ce qui en fera le plus grand service d’autopartage de véhicules 100% électriques sur le territoire nord-américain. Leclerc en Suisse utilise les rails pour transformer les trains en supermarché.



Des crêpes aux tablettes high tech, comment la Breizh touch peut-elle réinventer un récit économique qui rivalise avec la Deutsche Qualität ou l’American dream ?



En réponse à ce défi, l’association des cadres bretons (ACB) a constitué une commission « Kavadenn » (qui signifie découvertes).

Depuis 2014, ce groupe de travail auditionne des personnalités, effectue des déplacements et vous donne la parole. Dans un monde où les talents sont nomades, la commission « Kavadeen » a vocation à devenir pour son dixième anniversaire une sorte de poisson pilote, une boîte à idées qui :

- ira au fond des dossiers ;

- contribuera à l’élaboration d’éléments de décryptage de startup stories et nouveaux écosystèmes ;

- procédera au benchmarking d’autres entités afin d’y puiser les points forts et permettre de les adapter aux stratégies de territoire ; - sera une sorte de capteur actif.



Enfin, cette commission entend proposer des axes prospectifs de « ZADIGACITÉ », définie comme le fait pour une découverte scientifique ou une invention d’avoir été suscitée de façon «inattendue » car accidentellement, à la suite d'un concours de circonstances fortuit. Bref, c’est une commission à « INVENTER ».



Vos expériences et votre inventivité intéressent tous les bretons notamment ceux de la diaspora au Moyen-Orient, en Afrique, dans l’Océan indien ou ailleurs. Vos contributions sont donc particulièrement importantes.



Plusieurs chantiers sont déjà mis en réflexion : l'expérimentation d'une BREIZH YOUTH BANK, d'un cimetière des start-ups ou encore le déploiement d'un concept de BABY ENTREPRISE (statuts simplifiés, business plan simplifié…).