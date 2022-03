Kartyé Lib rend hommage au Prince Serge Guezo

"Ce vendredi 4 mars 2022, Monseigneur Barthélémy ADOUKONOU du BENIN m’a informée du décès de mon ami, et frère Prince Serge GUEZO, Ministre à la Cour Royale, il s’en est allé retrouver sa demeure à Allada.



Dévastée, bouleversée et remplie de chagrin par cette perte soudaine, il laissera un souvenir ineffable, de son engagement dans cette quête mémorielle de l’histoire des descendants des Africain(e)s déporté(e)s mis en esclavage.



Kartyé lib Mémoire & Patrimoine océan Indien et l'Associatoin Historique Internationale océan Indien (AHIOI) a toujours eu son soutien altruiste sur les grands dossiers pour lesquels il nous prodiguait ses conseils. Nous garderons le meilleur de sa mémoire.



Nous adressons nos condoléances les plus attristées à la mère du Prince Serge, sa fille Youleng, la princesse Aléamon AGOLI-AGBO, les chefferies royales d’Abomey, son oncle sa majesté ADETUTU de SAVE, la famille royale AGOLI-AGBO, et toute sa parentèle."