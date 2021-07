A la Une . Kartyé Lib espère voir la prison Juliette Dodu sortir de la liste des biens cessibles

L'association Kartyé Lib MPOI maintient sa vigilance quant à la destinée de l'ancienne prison Juliette Dodu. Elle demande au préfet de La Réunion de retirer le site de la liste des biens cessibles. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 20 Juillet 2021 à 17:02





Dans cette missive, l'association entendait demander au préfet de retirer la prison Juliette Dodu de la liste des biens cessibles alors que le site est inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH) et inscrit au titre de "Site de Mémoire associé à la Route des Esclaves", label octroyé par l’UNESCO.



Un sujet d’autant plus d'actualité, informe la présidente, que se tient en ce moment un grand événement : "la 44e session élargie du Comité du patrimoine mondial" à Fuzhou, en Chine, du 16 au 31 juillet. Kartyé Lib a été conviée à cet événement, en visioconférence, du fait des restrictions sanitaires.



A défaut de réponse préfectorale pour l'instant, et ce malgré le bon accueil réservé par la ministre de la Culture l'an dernier au projet présenté par l'association, Marie-Lyne Champigneul espère que son message sera entendu.



Rappelons que le 14 septembre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a annulé le permis de démolir de l'ancienne prison Juliette Dodu en raison, notamment, de son caractère patrimonial, architectural et mémoriel.



L'association Kartyé Lib MPOI, à l’origine de ce recours et de l’inscription du site à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques (ISMH), ainsi que de l’inscription au titre de "Site de mémoire associé à la Route des Esclaves", demeure "plus que jamais mobilisée pour la sauvegarde et la valorisation de ce monument", souligne-t-elle. Sa démarche ne s'arrête pas aux portes de la préfecture puisque



Kartyé Lib rappelle que plusieurs rencontres avec les ministères de la Justice et de la Culture, de même qu’avec les services déconcentrés de l’Etat, laissent espérer une évolution favorable pour la réalisation d’un lieu de mémoire retraçant l’histoire de l’île, en collaboration avec l’Etat et les différentes collectivités intéressées, sur le site de l'ancienne prison. Mais l'inscription de ce lieu sur la liste des biens cessibles de l'Etat fait toujours planer un risque qu'un acquéreur se positionne et fasse table rase des projets mémoriels imaginés.



