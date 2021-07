Kartyé Lib demande audience à la présidente de Région

A l’attention de Madame Huguette Bello

Présidente du Conseil Régional de La Réunion,

Madame la Présidente,



Permettez-moi, au préalable, de vous féliciter pour votre élection et votre discours inaugural, dans lequel beaucoup ont vu l’espoir de nouvelles perspectives pour le développement de notre territoire. Dans l’environnement associatif qui est le mien, j’ai été particulièrement sensible à votre ambition de revaloriser l’histoire et le patrimoine des Réunionnais(e)s.



L’association Kartyé Lib MPOI œuvre à des actions ou projets visant à la préservation et au développement du patrimoine historique, culturel de La Réunion et de la zone océan Indien, afin de permettre leurs transmissions aux générations futures.



Vous n’êtes pas sans savoir que nous portons le projet de Mémorial ancienne prison Juliette Dodu. Beaucoup d’observateurs considèrent que ce projet constitue l’une des plus ambitieuses propositions patrimoniales pour la décennie à venir.



Notre démarche et notre travail ont été salués, encouragés et récompensés par l’obtention du label international « Site de Mémoire associé à la Route des Esclaves » octroyé par l’UNESCO, en novembre 2020. Nous sommes résolument orientés vers la valorisation de ce site auprès des Réunionnais, mais également à l’échelle nationale et dans les réseaux internationaux (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme).



Depuis le décès prématuré de l’historien Sudel Fuma (2014), titulaire de la chaire de l’UNESCO-Réunion, nous avons engagé une multitude d’actions pour préserver le site de la démolition à laquelle il était promis.



Ce faisant notre projet a pris beaucoup d’ampleur. Nous nous sommes ainsi rapprochés de la précédente majorité du Conseil Régional qui nous a largement soutenus. Nous revenons désormais vers vous, en espérant un même intérêt sur un sujet qui fédère tous les Réunionnais, quelle que soit leur sensibilité.



Je sollicite ainsi, de votre haute bienveillance une entrevue au cours de laquelle je souhaite vous présenter l’avancée de notre projet et les perspectives qui s’ouvrent à nous.



Dans l’attente d’une réponse favorable et au plaisir de vous rencontrer, recevez, Madame la Présidente, mes remerciements anticipés.



Très cordialement,

Marie-Lyne Champigneul

Présidente, Kartyé Lib MPOI