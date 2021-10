Kartyé Lib a organisé le colloque international

Un moment plein d'émotions, avec encore fois la présence de Monsieur Mactar Ndoye, Représentant du Haut-Commissariat des Droits de l’Homme, un de nos plus solides et ardent soutien qui a tenu à nous manifester toute sa confiance en faisant le déplacement depuis Genève. Il a su mettre ses réseaux à notre disposition pour la labellisation du site de la prison Juliette Dodu, au titre de « Site de Mémoire associé à la Route des Esclaves ».



La présence de Monsieur Doudou Diène vice-président du comité scientifique de « la Route des Esclaves » à l’UNESCO, président de la coalition internationale des sites de conscienc…. Il s’est beaucoup investi dans l’organisation de ce colloque, malheureusement, un contretemps de dernière minute l’a empêché d’être parmi nous. Néanmoins il s’est proposé d’intervenir en viso-conférence, l’après-midi à 14h30. Selon lui, les systèmes carcéraux constituent un symbole à la fois de la violence de l’esclavage mais également de la résistance à l’esclavage, et c’est là que les systèmes carcéraux que nous avons choisi comme thème est excellemment fécond et à analyser.



Avec aussi les deux "fonnker" de Mari Sizay, de belle qualité. La troupe Zandémik Maloya et Denis Canjamalé. Une manière de promouvoir les artistes de La Réunion, et d'organiser avec brio des rencontres internationales intenses et productives avec les intervenants suivants : Sangari Anandanadaradja ; Jérémy Boutier ; Carpanin Marimoutou, Mlaïli Condro ; Jean-Louis Donnadieu ; Eugénie Dossa ; Jannick Fontaine ; Hinda Hedhili-Azéma ; Augustin Ferdinand Charles Holl ; Albert Jauze ; Fabienne Jean-Baptiste ; Paul Lovejoy ; Vincent Négri ; Josué Pierre ; Nelly Schmidt ; Benigna Zimba, Denis Alexandre Lahiniriko, Didier Jean-Benoît Michel, Clare Anderson.



La commémoration de Toussaint Louverture (buste réalisé par Nelson Boyer) et l’inauguration de la stèle représentant Louis Timagène Houat à Saint-André, jardin du souvenir, à l'initiative de l'association Kartyé Lib MPOI (Mémoire et Patrimoine de l'Océan Indien). Le sculpteur Henri Maillot a cherché à rendre à la fois le rêve d'émancipation de Timagène Houat, au travers de son roman, - hymne à la liberté et à l'égalité des nations- et le passé douloureux de l'esclavage, et du marronnage, par la représentation d'une main coupée.





Des remerciements ont été adressés à :

Madame Huguette BELLO, Présidente du Conseil régional de La Réunion,

Monsieur Joe BEDIER, Maire de la commune de Saint-André,

Madame Marie-Jo LO-THONG, Directrice des Affaires Culturelles (préfecture de La Réunion),

Monsieur Patrick LEBRETON, Directeur de l’IRT, 1er Vice-président du Conseil régional de La Réunion, Maire de la commune de Saint-Joseph,

Monsieur Henri MAILLOT, Artiste-Sculpteur Mémoriel,

Monsieur Augustin CAZAL, membre de la Commission de l'Education, de la Culture, du Sport et de la Mobilité au Conseil Départemental de La Réunion,

Madame Nathalie BASSIRE, Députée de la 3ème circonscription de La Réunion.



En les remerciant chaleureusement pour leurs contributions respectives et implications dans le colloque international, qui s’est clôturé ce dimanche, par une excursion mémorielle. En précisant que nos invités internationaux ont pu découvrir dans l’Est de l’île, l’extraordinaire diversité de notre société et de nos paysages réunionnais.



Et en soulignant, qu’à l’issue de ces 4 jours de colloque, il ressort des échanges et des visites avec les composantes de notre société pluriculturelle, notamment l’association musulmane, les fédérations tamoule et chinoise, un partage de connaissances et d’histoire qui a permis à nos invités internationaux de vivre intensément notre interculturalité.



Mis en exergue que les échanges avec les différents intervenants nous ont convaincus que notre thématique « Patrimoine et enfermements » était loin d’être épuisée. Elle apparait même comme un champ de recherche tout à fait moderne de l’historiographie contemporaine. Par exemple, notre initiative d’intégrer les arts culinaires haïtiens dans notre événement rejoint les objectifs de l’UNESCO de valoriser le patrimoine immatériel. Ce qui m’amène ici à remercier, au nom de tous, l’équipe de M. Serge MEURGUES, directeur de l’AFPAR et celle de M. Yves BOUVIER, président des Disciples d’Escoffier dans l’océan Indien.



Et souligné également que ce travail commun a vocation à être décliné dans le cadre de projets structurants porteurs de développement et d'emplois.



J’ai terminé mon mail en soulignant l’importance des équipes techniques et des personnels du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Saint-Denis et de la mairie de Saint-André, ainsi que le service du protocole de la Région Réunion. Qu’ils soient ici chaleureusement remerciés pour leur attitude généreuse et collaborative !