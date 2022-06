Kartyé Lib Mémoire & Patrimoine OI admise au CA de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage

« L’association Kartyé Lib Mémoire & Patrimoine Océan Indien reconnue pour ses travaux de transmission culturelle et historique concernant l’histoire de l’esclavage, de l’engagisme et de leurs conséquences dans la constitution de la société réunionnaise, a été admise au Conseil d’Administration de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage (FME).



Pour mémoire, la FME a pour mission de faire progresser la connaissance sur la traite et l’esclavage, les résistances qu’ils ont suscitées et le combat pour leurs abolitions.



Cette reconnaissance du travail des militants bénévoles de Kartyé Lib MPOI et des historiens permettra de mieux valoriser l’équipe scientifique pluridisciplinaire et les artistes de La Réunion.



Madame Marie-Lyne CHAMPIGNEUL, présidente de Kartyé Lib MPOI, sera la digne représentante au Conseil d’Administration de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage. »