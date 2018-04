A la Une .

Karl Bellon dépose plainte à la gendarmerie de St-Gilles

Karl Bellon et le collectif DPM sont allés déposer une plainte ce matin, à Saint-Gilles. "Aujourd'hui, on interpelle le procureur de la République pour qu'il enquête sur les responsables de cette situation", a-t-il indiqué. Il rappelle que les riverains, dont il est, ont longtemps supporté les nuisances sonores des paillotes, et estime qu'un recul de celles-ci en arrière-plage est hors de question en l'état des choses. "Il faudrait faire un appel d'offre, et construire en démontable, avec de la restauration légère", argumente le docteur Bellon.





B.A