Karl Bellon commente la destruction "naturelle" des paillotes

Le déchaînement des vagues a eu raison d’une bonne partie des terrasses de la Bobine, et dans une moindre mesure du Coco Beach et du K’Banon. Les paillotes voient leur emprise sérieusement grignotée depuis la nuit dernière à cause de la houle. C’est à l’Hermitage, ce matin, que Karl Bellon, le porte-parole du collectif de Défense du domaine public maritime, a commenté pour nous les dégâts et la dangerosité que ces installations représentent pour les plagistes.