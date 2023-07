A la Une . Karine Turpin, la brodeuse de Cilaos lauréate du concours des Meilleurs Ouvriers de France

Par Sophie Fontaine - Publié le Mercredi 5 Juillet 2023 à 14:24





Cette victoire, qui représente énormément d’investissement personnel, la Cilaosienne la dédie en premier lieu à ses proches “ Il y a toute ma famille qui m’a accompagnée, ma fille qui cuisinait pendant les vacances parce que maman était occupée à la broderie, c’est vraiment un travail d’équipe", confie-t-elle, émue.



L’artisane figure désormais parmi les 10 Réunionnais meilleurs ouvriers de France, dont sept en broderie. Ce savoir-faire qui fait de Cilaos une pépinière de talents lui a été transmis depuis l’enfance.



“La broderie c’est une passion que j’ai depuis toute petite. Depuis l’âge de 3 ans j’ai l’aiguille à la main. J’ai appris avec ma mère (...) et depuis je n’ai pas arrêté, et j’espère continuer tant que mes mains et mes yeux me le permettent”, déclare-t-elle fièrement .









Pour le maire de la commune, c'est “une double fierté", qui vient à la fois souligner la maîtrise et l’art de Karine Turpin, mais aussi mettre en lumière la nouvelle génération de brodeuses ayant à coeur de perpétuer les traditions et continuer de faire vivre l'artisanat dans le cirque.



Faire rayonner La Réunion



Cette distinction est aussi l’occasion pour la Chambre de métiers et de l'artisanat de rappeler aux jeunes les possibilités qui s’offrent à eux dans le domaine de l'artisanat à La Réunion. "Ça tire vers le haut. Ça montre le niveau de compétence que l’on a sur l’île”, explique le président de la Chambre, Bernard Picardo.



Les “valeurs d’effort et de modestie qu’incarne ce concours” sont saluées par Jérôme Filippini, préfet de La Réunion. L'œuvre sera d’ailleurs installée le 14 juillet prochain en préfecture avant de retrouver la boutique d’artisanat de la nouvelle meilleure ouvrière de France à Cilaos.



