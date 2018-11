Karine Nabeneza mise en examen pour diffamation envers Didier Robert

La conseillère régionale Karine Nabeneza a été mise en examen le 9 octobre dernier par un juge d’instruction du TGI de Saint-Denis pour "diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen chargé d’un service public par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique".



Dans les faits, il lui est reproché d’avoir tenu des propos diffamatoires lors d’une commission permanente à la Région, le 28 novembre 2017.



Elle avait alors accusé Didier Robert d’avoir sciemment menti aux Réunionnais sur le coût de la Nouvelle Route du Littoral. "Vous n’arrêtez pas de mentir", avait-elle notamment dit. "Vous avez commencé à mentir au moment de la signature de ce marché (…) Vous n’êtes pas sans ignorer (…) qu’il n’y avait pas de carrière de roches massives à la Réunion, et qu’il fallait sans doute un délai ou un coût qui n’a pas été approché comme il le fallait".



Et la conseillère régionale d’opposition de poursuivre : "Vous mentez Monsieur le Président ! Vous mentez aux Réunionnais ! Depuis quelques temps, vous savez pertinemment que sur ce chantier, il va y avoir des surcoûts. Vous le savez parce qu’il y a des protocoles qui ont été signés après la signature de ce marché par vous-même, au moins un (…) pour au moins 54 millions d’euros sur des aléas de dépassement d’approvisionnement".



Didier Robert a estimé que les propos de Karine Nabeneza dépassaient "de loin ce qui pouvait être toléré dans le cadre d’échanges entre adversaires politiques" et a donc porté plainte le 27 février 2018.



L’affaire sera prochainement examinée par le tribunal correctionnel de Saint-Denis.