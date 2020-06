Politique Karine Nabénésa : "Le Maire de St-Leu et son conseil municipal sont favorables à la carrière de Bois Blanc"

Dans un communiqué, Karine Nabénésa réagit à la modification du Sar par la préfecture. Cette modification a pour objectif l'inscription de la carrière de Bois Blanc à Saint-Leu et de celle des Lataniers à la Possession au schéma d'aménagement régional. La conseillère régionale pointe du doigt le "changement de cap opéré par la nouvelle équipe municipale de Saint-Leu." "En ne participant pas à l'enquête publique qui s'est déroulée du 11 septembre au 06 novembre 2019, je vous informe que Le Maire Bruno Domen et sa majorité ont donc émis un avis favorable à l'inscription de la carrière de Bois Blanc au SAR", commente-t-elle. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 12 Juin 2020 à 17:17 | Lu 198 fois

"Vous le savez le Préfet vient d'acter la modification du Sar à la demande de la Région Réunion. Cette modification a pour principal objectif l'inscription de la carrière de Bois Blanc à Saint-Leu et de celle des Lataniers à la Possession.



Suite à cette information, la municipalité de Saint- Leu, par voie de communiqué, informe de son opposition contre cette inscription promettant l'usage de voies de recours...



Dans ce moment électoral, nombreux seront ceux qui ne manqueront pas de me rappeler que ma légitimité à intervenir dans les affaires municipales est mise à mal depuis le désistement de la tête de liste à laquelle j'avais accordé ma confiance aux municipales. A juste titre, ils auront raison de le faire.



Même si, comme vous, je l'ai appris par la presse, je n'ai malheureusement pas réussi à la convaincre de nous laisser continuer le combat démocratique. J'en assume les conséquences et m’excuse auprès des Saint-leusiens et de ceux qui m'ont fait confiance.



C'est donc en ma qualité de conseillère régionale, engagée et impliquée vous le savez à défendre l'intérêt des réunionnais et de notre île, que je m'exprime sur ce sujet.



Je veux dire aux Saint-Leusiens, aux membres du Collectif Touch Pas Nout Roche, aux Réunionnais, à toutes celles et ceux qui nous ont accompagné en son temps dans ces batailles difficiles en mairie depuis maintenant 5 ans, pour lesquelles nous avons jusqu'ici été toujours victorieux, je veux leur dire toute ma tristesse et mon indignation face au changement de cap opéré par la nouvelle équipe municipale de Saint-Leu.



Dans les 144 pages du rapport officiel de la commission d’enquête publique sur cette modification du SAR que chacun pourra consulter en ligne sur le site de la Région Réunion à l’adresse www.registre-dematerialise.fr, projet de modification du SAR, conclusion de l'enquête publique, à aucun moment, il est fait mention des remarques de la Commune de Saint-Leu. La Commune de Saint-Leu principale concernée par ce dossier, elle qui soi-disant se dit rester fermement opposée à ce projet dévastateur, s’est, de façon inédite, abstenue de faire part à la Région Réunion, et à la commission d'enquête publique, de tout le mal qu'elle pensait de ce projet…



Or, conformément à l’article L4433-9 du CGCT, le silence d’une Personne Publique Associée, c’est-à-dire la commune de Saint-Leu, pendant la phase réglementaire emporte son approbation du projet présenté.



Ainsi donc, en ne participant pas à l'enquête publique qui s'est déroulée du 11 septembre au 06 novembre 2019, je vous informe que Le Maire Bruno Domen et sa majorité ont donc émis un avis favorable à l'inscription de la carrière de Bois Blanc au SAR.



Hasard ou coïncidence, cet avis favorable à l'ouverture de la carrière de bois blanc donné par la Ville de Saint-Leu, fin d’année 2019 a précédé le soutien public du Président de Région au candidat Bruno Domen le 18 janvier 2020...



La Mairie de Saint-Leu n’a pas usé de ces prérogatives légales ni pendant l’enquête publique, ni lors de la validation par la Région Réunion de cette modification du SAR, annoncer vouloir faire des recours relève de la communication."



Karine NABENESA

Conseillère régionale