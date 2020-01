La grande Une Karine Martin, nonne taoïste: "Le plus important est de vivre en harmonie" Karine Martin est une nonne taoïste, maître de rituels et conférencière. Après 15 ans en Chine, elle réside aujourd'hui dans un temple à Montluçon. Elle est actuellement à La Réunion où elle animera deux conférences sur les grands principes du Taoïsme.

Originaire de Montluçon, dans le centre de la France, Karine Martin a débuté son cursus par un doctorat en pharmacie. Inspirée par la compréhension de l'être humain, elle s'est tournée vers les neurosciences. Elle a ensuite pu intégrer un grand laboratoire à Londres en 1997. Un an plus tard, elle faisait ses premiers pas dans le monde du taoïsme.



Alors qu'elle n'avait jamais entendu parler du taoïsme et qu'elle ne s'intéressait pas spécialement à la Chine, Karine Martin a suivi une de ses collègues sur les pas de la méditation. "Je venais d'arriver à Londres, lorsqu'elle me l'a proposé j'ai accepté sans réfléchir pour me faire bien voir", confie-t-elle amusée.



La méditation, une révélation



Mais dès la première séance, Karine Martin a ressenti que la méditation était un véritable outil de recherches de soi, "pour mieux nous comprendre et nous apaiser". Elle a ainsi continué à apprendre, jusqu'au jour où elle décide de poser trois semaines de congés pour partir en Chine, en 2001. Les premiers temps ont été quelque peu compliqués, car elle a dû apprendre le chinois sur le vif.



Elle est ainsi partie à la rencontre d'un maître dans le petit temple de Qing Hua Gong, dans la commune de Xi an. Au début de son séjour, elle n'était pas vraiment intéressée par la religion et ce qui l'entoure. C'est seulement le dernier jour que Karine Martin a ressenti comme une présence et a eu une révélation: elle voulait devenir nonne taoïste.



Elle a choisi l'école de la réalité complète, c'est-à-dire monastique dans laquelle on fait le choix de ne pas se marier. "Pour moi, c'était plus important d'être seule dans un temple que d'avoir une famille", confie-t-elle. Mais des taoïstes peuvent fonder une famille s'ils font partie, a contrario, de l'école de l'unité orthodoxe.



"Mes parents se sont dit : 'Elle perd la tête' "



Lorsqu'elle a annoncé cette nouvelle à ses parents, cela a été le vrai choc. "Ils ont eu très peur, ils se sont dit elle perd la tête, elle avait une carrière toute tracée à Londres et elle part à 10 000 km apprendre une religion qu'elle ne connaît pas", raconte-t-elle aujourd'hui avec le sourire, car bien qu'ils ne soient plus de ce monde, lorsqu'ils ont compris que cela la rendait heureuse, ils ont accepté.



Elle a ensuite pu avoir accès à plusieurs grands maîtres, elle s'est également isolée pendant plusieurs mois, à plusieurs reprises, dans les montagnes, sans eau ni électricité, chez un vieux maître, où elle a pu approfondir ses connaissances de l'esprit et du mental ainsi que le rapport avec la nature.



En 2008, elle a ensuite débuté une formation de rituels à Wuhan, pour devenir maître de rituels. Comme à l'image d'un nuage, précise-t-elle, elle s'est baladée de temple en temple, de maître en maître, afin d'apprendre de nouvelles choses.



L'harmonie avant tout



Depuis deux ans, où elle a eu une grande cérémonie, Karine Martin peut dire qu'elle a officiellement terminé son cycle de formation. En 2016, elle est revenue en France, sur ses terres, à Montluçon, où elle a créé son propre temple sur le terrain familial. Elle y organise des stages et des conférences. Karine Martin est énormément sollicitée par la communauté chinoise, dans le monde entier.



Mais parfois, lorsqu'elle ressent le besoin de s'isoler, elle refuse. En effet, c'est après trois mois de retraite seule dans son temple qu'elle a accepté de venir à La Réunion pour animer deux conférences sur les grands principes du taoïsme. La première a lieu ce mardi, à 18 heures, au Temple Li Si Tong, à Saint-Denis et la seconde aura lieu vendredi, au Temple Guan Di, à Saint-Pierre, à 18 heures également.



Le taoïsme est la seule religion à être vraiment issue de la Chine. Elle se différencie des autres religions par le fait que "Tao" n'est pas un Dieu, mais une énergie. "Contrairement au bouddhisme, qui favorise l'esprit, le taoïsme allie aussi bien l'esprit et le corps", explique-t-elle.



Lorsqu'on lui demande quelles sont les grandes lignes de la religion taoïste, Karine Martin nous parle avant tout d'harmonie, de méditation et d'énergie du corps. Pour pratiquer au quotidien, elle conseille de méditer tous les jours, même 5 minutes, de faire des exercices de respiration et des étirements, d'avoir confiance en soi et en l'univers et surtout de revenir à la simplicité.