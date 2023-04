A la Une . Karine Lebon répond aux attaques de Marine Le Pen sur le style vestimentaire de la NUPES

La députée de La Réunion, Karine Lebon, était invitée sur le plateau du Quotidien et s'est exprimé après la prise parole de Marine Le Pen qui s'est moquée de la NUPES. Par La rédaction - Publié le Jeudi 13 Avril 2023 à 21:08

La présidente du Rassemblement national a fait le point sur l'événement politique du début de l'année. Marine Le Pen a évoqué la réforme des retraites et affirme tenir la NUPES pour responsable du passage en force du texte par la Première ministre. Et ce alors que son parti a été vivement critiqué par l'opposition, les observateurs et le Gouvernement pour son manque d'activité parlementaire.



Marine Le Pen a aussi fustigé la NUPES qu'elle décrit comme habillé de "guenilles" et juge le style vestimentaire des députés comme inadapté à l'enceinte de l'Assemblée nationale.



Karine Lebon a répondu aux critiques de Marine Le Pen avec humour : "Une insulte de Marine Le Pen, je le prends comme un compliment."



La parlementaire réunionnaise s'insurge contre la théorie développée sur le plateau et assure qu'il n'y a pas de lien entre les choix vestimentaires plus classiques du Rassemblement national et la popularité des élus du parti d'extrême-droite : "On voit la Macronie qui s'habille très bien mais qui perd la bataille de l'image parce qu'elle ne défend pas la population."



"Il y a plus important que de quelle couleur on est habillé ou la marque de fringue qu'on a mise à l'Assemblée nationale, vraiment !" conclut la députée de La Réunion.

