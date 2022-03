Communiqué Karine Lebon dépose une proposition de loi pour accompagner les enfants malades des Outre-mer

La députée Karine Lebon a déposé une proposition de loi concernant l'accompagnement des enfants malades des Outre-mer. Par N.P - Publié le Vendredi 18 Mars 2022 à 07:14

Le communiqué :



En mars 2022, la députée Karine Lebon a déposé une proposition de loi à l’Assemblée Nationale pour permettre aux enfants malades dans les Outre-mer, contraints à une hospitalisation en Hexagone, d’être accompagnés par les membres de leur famille durant cette épreuve difficile.



Dans la proposition de loi, il est précisé : « L’évacuation sanitaire d’un enfant malade, au point de partir se faire soigner à des milliers de kilomètres, est évidemment particulière et peut devenir très vite un enchevêtrement d’obstacles accablant une famille déjà aux prises avec la maladie. »



Pour la députée Karine Lebon : « L’objectif de la proposition de loi est de permettre au nom du principe d’égalité, que les petits évasans des Outre-mer bénéficient des mêmes chances de guérison que ceux de l’Hexagone comme le préconise la Ligue contre le cancer. Il s’agirait là d’une mesure essentielle de justice sociale. »



La présente proposition de loi préconise donc la prise en charge intégrale du déplacement des membres de la famille de l’enfant malade ainsi que la prise en charge des frais liés à l’alimentation et au logement.



Pour consulter l’intégralité de la proposition de loi,

En mars 2022, la députée Karine Lebon a déposé une proposition de loi à l’Assemblée Nationale pour permettre aux enfants malades dans les Outre-mer, contraints à une hospitalisation en Hexagone, d’être accompagnés par les membres de leur famille durant cette épreuve difficile.Dans la proposition de loi, il est précisé : « L’évacuation sanitaire d’un enfant malade, au point de partir se faire soigner à des milliers de kilomètres, est évidemment particulière et peut devenir très vite un enchevêtrement d’obstacles accablant une famille déjà aux prises avec la maladie. »Pour la députée Karine Lebon : « L’objectif de la proposition de loi est de permettre au nom du principe d’égalité, que les petits évasans des Outre-mer bénéficient des mêmes chances de guérison que ceux de l’Hexagone comme le préconise la Ligue contre le cancer. Il s’agirait là d’une mesure essentielle de justice sociale. »La présente proposition de loi préconise donc la prise en charge intégrale du déplacement des membres de la famille de l’enfant malade ainsi que la prise en charge des frais liés à l’alimentation et au logement.Pour consulter l’intégralité de la proposition de loi, rendez-vous sur ce lien