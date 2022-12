A la Une . Karine Lebon dénonce le mépris envers les députés ultra-marins à l'Assemblée nationale

La députée de la deuxième circonscription de La Réunion s'est exprimée dans Mediapart. Elle évoque le "désintérêt" des élus de la République pour les Outre-Mer. Par La Rédaction - Publié le Dimanche 4 Décembre 2022 à 14:47





Karine Lebon a répondu aux questions de Mediapart au terme d'une session parlementaire intense où de nombreux sujets ont été abordés, comme la constitutionnalisation de l'IVG ou encore l'interdiction de la corrida.Mais la députée de la deuxième circonscription de La Réunion a aussi noté le manque d'implication des parlementaires de l'Hexagone pour les sujets plus importants pour les ultra-marins. "Ce qui se passe à La Réunion n'émeut personne", déplore Karine Lebon dans Mediapart et ajoute : "pendant les débats à l’Assemblée, certains députés hexagonaux ont affiché un mépris qui a été très mal vécu par les députés ultramarins. Nous voulons être des Français à part entière, et pas des Français à part".