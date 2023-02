Politique Karine Lebon dans la manifestation parisienne contre la réforme des retraites

La députée de la 2e circonscription était aux côtés des syndicats et responsables politiques lors de la manifestation parisienne. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 1 Février 2023 à 16:39

Le communiqué:



Mme Karine Lebon, députée de la deuxième circonscription de la Réunion, a manifesté son mécontentement à l'égard du projet de réforme des retraites qui est examiné depuis lundi à l'Assemblée nationale.



Karine Lebon décrit ainsi la situation : "Ma place aujourd'hui n'est pas dans l'hémicycle, mais dans la rue aux côtés des Françaises et Français pour dire NON à ce projet de casse de notre système de retraite."



La députée a manifesté aux côtés des syndicats et autres responsables politiques. "Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées aujourd'hui, toutes unies dans un même but : faire plier ce gouvernement qui ne connaît que la brutalité pour imposer ses décisions", précise Karine Lebon.



"J'ai été très émue de voir la mobilisation des Réunionnais qui, l'Hexagone l'oublie souvent, vont être particulièrement impactés par cette réforme. Près de 10000 personnes ont défilé à Saint-Denis et Saint-Pierre, et j'espère réellement que ce cri du cœur sera entendu."



La députée Karine Lebon passera les trois prochaines semaines à l'Assemblée nationale sans interruption pour lutter contre la réforme et tenter d'imposer des améliorations lors de l'examen du texte. Elle est par ailleurs présente en commission des affaires sociales depuis lundi pour porter la voix de la Réunion lors de débats de fond.



Elle est particulièrement investie notamment dans la lutte contre les inégalités engendrées par la réforme des retraites vis-à-vis des femmes : "Alors que les femmes souffrent tout au long de leur vie professionnelle de discrimination et d'inégalités criantes en termes de salaire, voilà que ce gouvernement nous demande de travailler encore plus longtemps que les hommes pour avoir le droit de partir en retraite. Les conséquences néfastes de cette réforme apparaissent progressivement au grand jour et ne font que souligner l'importance de s'y opposer."