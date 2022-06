A la Une . Karine Lebon bâtit "un programme qui porte les valeurs de mérite, de courage et d’effort"

Karine Lebon sollicite auprès des électeurs de la deuxième circonscription, moins de deux ans après sa victoire à la législative partielle, un second mandat de députée. La candidate "Pour La Réunion" a présenté ce jeudi les grandes orientations de son programme. Un programme qui est le fruit des nombreux échanges avec la population des villes de Saint-Paul, La Possession et Le Port et qui s'appuie également sur la plateforme programmatique de la "Nouvelle Union populaire écologique et sociale". Karine Lebon et son suppléant Henry Hippolyte peuvent aborder l’élection avec confiance moins de deux mois après "la vague Jean-Luc Mélenchon" à La Réunion. Le candidat Insoumis avait glané 40% des suffrages exprimés au 1er tour, faisant de lui le premier choix des Réunionnais. L'intervention de Karine Lebon : Par LG - Publié le Jeudi 9 Juin 2022 à 23:07

"Au moment où nous approchons du premier tour de ce scrutin, il nous a paru nécessaire de vous présenter les mesures que nous défendons auprès des citoyens de la 2ème circonscription et plus largement auprès de l’ensemble des Réunionnais.



Il s’agit là d’un programme sur lequel nous avons longtemps travaillé et qui est le fruit d’un exercice de concertation et d’échange avec les nombreux Réunionnais que j’ai, pour ma part, rencontrés depuis ma prise de fonction en tant que Députée de la 2ème circonscription en septembre 2020. Ce programme est également le fruit d’un long travail d’observation du réel. En effet, nous nous sommes attachés à répondre aux urgences de La Réunion et de nos concitoyens. En ce qui me concerne, grâce au recul que je peux avoir aujourd’hui, au cours de mon mandat, j’ai eu l’occasion de rencontrer et de discuter avec de nombreuses personnes qui m’ont fait part de leur situation. Qu’il s’agisse d’acteurs culturels, sociaux ou économiques, mon mandat a été l’occasion d’aller à la rencontre des Réunionnaises et des Réunionnais.



Ces nombreux échanges nous ont permis d’abord de dresser un certain nombre de constats de la situation d’urgence économique et sociale dans laquelle nous nous trouvons. Le premier de ces constats étant celui de l’échec de la politique du Président de la République lors du dernier quinquennat. Ce qui nous laisse penser qu’il n’est pas dans l’intérêt de notre territoire de reconduire la majorité présidentielle. Les Réunionnaises et Réunionnais l’ont bien compris en portant en tête du premier tour des dernières élections Jean-Luc Mélenchon.



Mais la rencontre avec nos concitoyens et acteurs de terrain nous a permis de formuler des propositions, dont certaines sont évidemment communes avec celles proposées par la Nupes. Et d’autres sont l’expression de ce travail de concertation. A travers elles, nous avons souhaité développer un programme plus proche des préoccupations de nos concitoyens. Un programme à la fois plus juste, plus écologique et plus solidaire. Un programme qui porte les valeurs de mérite, de courage et d’effort dans lesquelles nous nous reconnaissons.



Nous vivons en ce moment un changement de paradigme économique. Nous vivons en effet une période de bouleversements économiques sans précédent. La crise sanitaire que nous avons traversée et, aujourd’hui la guerre en Ukraine, ont accéléré la désorganisation des chaînes de valeur mondiales. Nous subissons aujourd’hui un choc d’offre ainsi que les contrecoups d’une pénurie des matières premières et de la désorganisation du transport maritime. Nous sommes, tout simplement, en train de refermer la page de 40 ans d’une mondialisation et d’une libéralisation des échanges qu’au PLR nous n’avions de cesse de dénoncer. Nous payons le prix des politiques gouvernementales successives de délocalisations dans les pays Émergents à bas salaires. Notre industrie a été sacrifiée sur l’hôtel du néolibéralisme par ceux qui nous disaient qu’il s’agissait de la seule politique possible. Et cela a un impact sur le pouvoir d’achat qui baisse. Les Réunionnaises et les Réunionnais le vivent au quotidien avec la hausse du prix des produits de première nécessité qui frappe de nombreuses familles réunionnaises au porte-monnaie. La retraite à 60 ans : "la mesure la plus juste sur le plan social"

Cette situation, évidemment, La Réunion la subit de plein fouet du fait de son éloignement des grandes routes maritimes, de son isolement, de son industrie fragile et de sa dépendance économique vis-à-vis de l’Hexagone. Ces facteurs amplifient la baisse de pouvoir d’achat de nombreux ménages dans un contexte de hausse générale des prix de 3,7 % en un an et de 20,1 % pour les seuls prix de l’énergie. Notre territoire est en train de rompre avec plusieurs décennies de croissance. Nous sommes à l’aube d’un tournant. Nous vivons une véritable situation d’urgence sociale. Un enfant Réunionnais sur deux est pauvre. Presque 40 % de la population réunionnaise vit sous le seuil de pauvreté. Le taux de chômage touche encore 17 % de la population active réunionnaise. Ces chiffres sont connus, nous n’y reviendrons pas. Mais nous ne pouvons pas les ignorer car c’est précisément de cela dont les Réunionnaises et les Réunionnais que j’ai rencontrés m’ont parlé. C’est également de leurs représentants qu’ils attendent des réponses concrètes pour affronter leurs problèmes quotidiens.



Plusieurs mesures phares sont d’abord issues du programme de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale. Nous soutenons bien entendu l’ensemble des propositions de la Nupes. Mais comme nous ne pouvons pas toutes les évoquer, nous avons choisi de mettre en avant celles que nous considérons comme les plus emblématiques parce qu’il s’agit de mesures fortes et importantes pour les Réunionnaises et Réunionnais.



La première d’entre elles est sans doute la plus symbolique et la plus juste sur le plan social. Il s’agit de l’abaissement de l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans. A une époque où près de 40 % des salariés ne finissent pas leurs carrières entourés de leurs collègues lors d’un pot de départ, mais au chômage ou dans un dispositif précaire à l’écart de l’emploi, l’augmentation de l’âge de départ à la retraite souhaitée par le Président de la République aggraverait ces dysfonctionnements. L’abaissement de l’âge de la retraite à 60 ans que nous défendons permettrait au contraire de renouer avec l’idéal d’Ambroise Croizat « de faire de la retraite non plus l’antichambre de la mort mais une nouvelle étape de la vie ». C’est une grande mesure de progrès social à laquelle nous croyons. Nous la devons à l’ensemble des travailleurs réunionnais. "Lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et les ententes sur les prix"

L’autre grande mesure que nous portons est également issue du programme commun de la Nupes. Il s’agit de la revalorisation du Smic à 1500 euros nets par mois. C’est là encore une mesure de justice sociale en faveur des salariés. Mais c’est aussi une mesure en faveur du pouvoir d’achat. C’est enfin une mesure de relance et de stimulation de la consommation, et donc de la création d’emplois au sein de nos entreprises.



Nous défendons, par ailleurs, le rétablissement de l’ISF, supprimé par le Président de la République lors du premier quinquennat. Tout comme nous souhaitons la mise en place d’un revenu minimum jeune.



En outre, nous sommes favorables à la gratuité des premiers mètres cube d’eau car il s’agit d’un bien public précieux qui doit être accessible aux plus modestes d’entre nous. Par ailleurs, parce qu’il nous faut plus que jamais miser sur l’École de la République, nous mettrons fin à la suppression de postes dans l’Éducation nationale tout comme nous procéderons à la titularisation des contractuels en son sein. Enfin, nous portons un plan d’urgence pour l’hôpital public pour rompre avec la suppression de 17 000 lits au cours du précédent quinquennat.



Maintenant, en ce qui concerne nos propositions plus particulières au territoire réunionnais, nous prônons une extension des produits couverts par le BQP et l’extension des pouvoirs de l’OPMR pour en faire une véritable institution de surveillance et de contrôle des prix.



Nous voulons la création d’une brigade locale de la répression des fraudes afin de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et les ententes sur les prix.



Nous nous engageons à défendre la création d’un nouveau commissariat pour le Port car celui existant fait preuve d’une grande vétusté. Il nous faut améliorer les conditions de travail des fonctionnaires de police présents sur place.



En faveur du logement, nous souhaitons engager un vaste plan de réhabilitation des logements insalubres au sein de la 2ème circonscription et plus largement sur La Réunion. Tout comme, nous voulons accélérer les procédures de réquisition des logements vides et des biens sans maître. Il s’agit de mesures importantes pour les familles réunionnaises."