Karine Lebon : Un couvre-feu "en décalage avec nos indicateurs sanitaires"

En ce dernier jour de cette année si particulière, je tenais à vous adresser mes meilleurs vœux. Puisse 2021 nous apporter la fin de cette crise sanitaire que nous espérons tous. Notre réveillon est à l'image de cette année à nulle autre pareille.



Le couvre-feu décidé en urgence hier pour cette nuit nous oblige une fois encore à repenser notre organisation, notre célébration, nos traditions.



Il est aussi en décalage avec nos indicateurs sanitaires. Selon le Gouvernement, l'année qui s'annonce sera placée sous le signe de la différenciation. Il est donc dommage qu'il fasse le contraire dès les premières heures de 2021.



Malgré tout, je vous souhaite une très belle fête ce soir et surtout, surtout, une année 2021 plus sereine, plus joyeuse et plus belle que celle que nous venons de vivre.



Merci encore pour votre soutien lors de ces douze derniers mois. Je reste à votre écoute, prête à vous défendre pour les 365 jours qui s'annoncent.



Prenez soin de vous, bonne année à toutes, à tous !



Karine Lebon, votre députée de la deuxième circonscription