Karine Lebon : Nos enfants malades, lé pa plis, lé pa moin...

Cette semaine, la députée Mme Karine LEBON a présenté à la presse un projet de loi très important pour la Réunion.



Elle explique que ce projet a pour objectif de permettre, au nom du principe d’égalité, que les petits evasans des outre-mer bénéficient des mêmes chances de guérison que ceux de l’Hexagone comme le préconise la Ligue contre le cancer. Il s’agirait là d’une mesure essentielle de justice sociale. »



Cela veut dire tout simplement, que l’État doit prendre en charge l’intégralité du déplacement des membres de la famille d’un enfant malade, y compris tous les frais liés à l’alimentation et aux logements.



Ce projet de loi doit être soutenu par tous les parlementaires, afin que le futur gouvernement voit son importance pour la santé des Réunionnais et des Domiens.



De plus, espérons aussi que cette proposition portée par Mme Karine Lebon mettra fin aux polémiques électorales utilisées par certaines personnes sans scrupules, qui profitent des malheurs des familles réunionnaises, pour avoir un mandat politique.



Et on peut aujourd’hui constater, devant le macabre succès de ces oiseaux de malheur, que d’autres rapaces attirés cette fois par l’odeur du sang des victimes de l’océan, exploitent eux aussi la souffrance de ces familles pour se mettre en avant et se faire un nom.



Ô triste département, triste vie, pas de limite et aucun respect, ou la maladie, la souffrance et la mort sont exploitées pour se faire élire.



Sinon qu’on me prouve le contraire de ce que j’écris, quel est l’intérêt alors de se faire filmer, photographier, à côté des gens fragiles, accaparés par la douleur et le désespoir ?



Quel est l’intérêt de pénétrer chez les gens avec les médias, dans leur intimité et d’exposer leurs tristesses et leurs larmes aux téléspectateurs, et cela suite à une tragédie ?



Quel est l’intérêt de se faire prendre en photo à côté des sans-abris, assis à même le sol, avec une barquette de riz qu’on vient tout juste de leur distribuer ?



C’est cela la charité fraternelle ?



«Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra». Matthieu 6, 3-4



Malheureusement ces procédés que je dénonce sont une vérité et ces gens qui ont été élus sur les malheurs des autres passent leurs temps aujourd’hui à voyager.



Qu’ont-ils fait pour améliorer la situation de ces pauvres personnes ?



Maintenant qu’ils ont goûté au pouvoir, ils sont devenus accros, et je parie que vous les verrez bientôt aux élections législatives.



Quant à Mme Karine Lebon, par ce projet de loi qui fait partie de sa fonction, elle confirme du coup qu’elle s’est bien intégrée à l’Assemblée nationale et peut désormais assumer son rôle de députée de la République sans complexe.



Comme me racontait un ancien parlementaire, les Réunionnais choisissent leurs députés, mais quand tu te retrouves à Paris, tu es perdu au sens propre et figuré. Tu es un inconnu à peine si les autres parlementaires te disent bonjour. De plus, la fonction exige beaucoup de compétences, la maîtrise du Français, une bonne culture générale, un vocabulaire assez riche et varié, comprendre aussi le mécanisme relationnel pour intégrer le réseau. Maîtriser les termes techniques employés dans les commissions, etc.

Être dans un groupe ne suffit plus...