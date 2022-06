A la Une . Karine Lebon, Jean-Hugues Ratenon et Perceval Gaillard inscrits au groupe LFI à l'Assemblée

La Réunion a élu 6 députés NUPES. Une des questions qui se posait dimanche soir était de savoir dans quel groupe ils allaient s'inscrire à l'Assemblée nationale. Nous avons une partie de la réponse : Karine Lebon, Jean-Hugues Ratenon et Perceval Gaillard se sont inscrits au groupe LFI. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 22 Juin 2022 à 16:54

Les députés nouvellement élus ont commencé à arriver dès hier à l'Assemblée nationale. Et ce matin, certains groupes ont procédé à l'élection de leurs présidents : Olivier Marleix pour Les Républicains et Aurore Bergé pour Renaissance (ex-LaREM).



Les députés La France Insoumise n'ont pas encore choisi mais ils ont déjà publié leur trombinoscope (voir ci-dessous).



L'occasion de constater que trois des 6 députés NUPES de La Réunion, Karine Lebon, Jean-Hugues Ratenon et Perceval Gaillard, en font partie.



Philippe Naillet devrait rejoindre les rangs du Parti socialiste.



Restent Frédéric Maillot, Emeline K/Bidi et Nathalie Bassire...





Les trois députés de La Réunion sont en dernière position dans le trombinoscope. Trombinoscope - Trombinoscope.pdf (13.71 Mo)







NB : Peu après avoir publié notre article, nous avons reçu un autre document en provenance du groupe GDR (Gauche démocrate et républicaine) que vous pouvez consulter ci-dessous qui répond en partie à nos interrogations.



Ce document annonce que Frédéric Maillot, Emeline K/Bidi et Karine Lebon se seraient inscrits dans ce groupe.



C'était prévisible pour Frédéric Maillot et Emeline K/Bidi, encore que cette dernière aurait pu s'inscrire à celui du Parti socialiste. Mais les relations détestables de son mentor Patrick Lebreton avec la fédération locale rendaient cette hypothèse peu crédible.



Reste le cas Karine Lebon annoncée en même temps à LFI et au GDR. Le document du GDR étant un document officiel, on peut raisonnablement penser que Karine Lebon s'y est inscrite, d'autant que c'était précédemment le cas lors de la précédente mandature.



Reste le positionnement de Nathalie Bassire que certains verraient bien dans le groupe "Outremer" fondé par le député guadeloupéen Olivier Serva...







Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur