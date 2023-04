Communiqué Karim Juhoor : "Les Saint-Leusiens disent NON à la maison de la mer !"

Le collectif Nout port Nout Saint-Leu a organisé un rassemblement contre la maison de la mer. Par Zinfos 974 - Publié le Lundi 24 Avril 2023 à 11:50

Le collectif Nout port Nout Saint-Leu se félicite de la réussite du rassemblement organisé le dimanche 23 avril 2023. Une chaîne humaine avec plus de 300 personnes s’est mise en place pour dire non au projet de la maison de la mer. Ce rassemblement est un nouveau point d’étape pour le refus d’un projet inadapté au territoire, et qui menace plusieurs arbres emblématiques du port. Ce projet vise également à privatiser un espace public pour y construire sur 3 niveaux des espaces privés à quelques mètres du trait de côte. Les Saint-Leusiens se sont exprimés en nombre ce dimanche aux côtés d’associations citoyennes et environnementales. Au nom du collectif Nout Port Nout Saint-Leu je remercie toutes les personnes qui se sont déplacées pour réaffirmer leur volonté de protéger leur patrimoine. Nous tenons à remercier entre autres, Green Peace Réunion, Citoyens pour le Climat, Extinction Rebellion, Association ti yab lé o, Nouvelle Plateforme de Lutte contre la Vie Chère, et Génération Ecologie qui ont tous été signataire de la tribune : « Le projet de « la maison de la mer » à Saint-Leu : un déni environnemental et culturel ».



Nous réitérons notre demande au TCO de retirer ce projet et de respecter la volonté des citoyens.



Nout tout ensamb nou va mobilisé pou Nout Port, pou Nout Saint-Leu.



Karim JUHOOR

Membre fondateur du collectif Nout Port Nout Saint-Leu