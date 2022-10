Communiqué Karim Juhoor : "Incendie - Les habitants de Saint-Leu sont-ils en danger ?"

Le citoyen "engagé" Karim Juhoor sensibilise l'autorité municipale saint-leusienne sur un constat qu'il a pu réaliser ces derniers jours après la survenue de plusieurs incendies. Voici le communiqué de Karim Juhoor, notamment candidat aux élections municipales 2020 et législatives 2022 : Par LG - Publié le Dimanche 2 Octobre 2022 à 15:08

"En deux semaines, trois incendies majeurs ont touché la Commune de Saint-Leu sur les secteurs de Piton, Stella et Grand-Fond. Ces incendies ont permis de mettre le doigt sur des disfonctionnements au niveau des bouches à incendie.

Dans deux cas sur trois, il n’y avait pas suffisamment de pression dans les bouches pour permettre aux pompiers de faire correctement leur travail. Ces dysfonctionnements ont participé à une destruction plus ample des maisons concernées. Par chance, ces deux fois-là, les habitantes et habitants touchés ont pu évacuer à temps, et les pompiers ont fait preuve d’une grande efficacité. En tant que citoyen engagé, j’ai été interpellé par un grand nombre de Saint-Leusiens, inquiets par un certain laisser-aller mettant aujourd’hui en péril la vie de certains habitants.



Pour rappel, au titre de son pouvoir de police, le Maire doit s’assurer de la suffisance des moyens de lutte contre l’incendie. Cette obligation recouvre en particulier celle de veiller à la disponibilité et au bon fonctionnement des points d’eau pour l’alimentation des services d’incendie et de secours. L'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales stipule que la défense extérieure contre l'incendie est placée sous l'autorité du Maire. À ce titre, c’est bien à la mairie de veiller à ce que les points d'eau pour l'alimentation des services d'incendie soient disponibles et fonctionnent correctement.



Je demande alors qu’un point soit fait par la mairie afin d’établir une transparence sur l’ensemble des bouches qui ne fonctionnent pas à l’heure actuelle. Je demande également pour la sécurité de tous qu’un plan d’action soit mis en place dans le but de mettre en conformité les poteaux et bouches à incendie."



Karim Juhoor

​Saint-Leusien Engagé