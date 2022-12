Karim Juhoor : "Avis de rassemblement citoyen : Le projet de la maison de la mer nécessite une consultation citoyenne"

Le communiqué :



Nout Port, Nout Saint-Leu



Saint-Leusiennes, Saint-Leusiens, une manifestation citoyenne aura lieu ce samedi 10 décembre sur le parvis de la mairie de Saint-Leu pour demander une consultation citoyenne concernant le projet de la maison de la mer. Ce projet concerne la création d’un bâtiment au niveau de l’abri côtier de SaintLeu. Bâtiment, sur trois niveaux, sera situé en face de l’école primaire de Saint-Leu. Pour ce faire, des arbres anciens seront coupés, et une grande parcelle imperméabilisée. La question de la gêne occasionnée pour les enfants de l’école primaire n’a aussi pas été discutée avec les parents.



Face au manque de démocratie dans la prise de décisions sur la question de la maison de la mer, nous avons décidé entre citoyens d’organiser un regroupement pacifique pour faire entendre notre voix. Nous souhaitons ainsi demander une consultation citoyenne pour que les Saint-Leusiens puissent donner leurs avis sur le destin de leur commune, et sur la préservation de leur littoral.



Aujourd’hui, des projets qui visent à changer significativement notre patrimoine commun sortent de terre sans que nous, citoyens, puissions être consultés. Nous souhaitons donc qu’il y ait un rond kozé officiel avec le TCO et la Mairie de Saint-Leu concernant ce projet.



Ainsi nous organisons un rassemblement citoyen le samedi 10 décembre devant la mairie afin qu’ensemble nous fassions respecter l’avis de ceux qui aiment cette belle commune. Chacun d’entre nous, si vous acceptez de rejoindre ce mouvement, a une responsabilité pour que cette mobilisation soit un succès.



Nout tout ensemble nou va mobilisé pou Nout Port, pou Nout Saint-Leu.



Karim JUHOOR

Membre de l’équipe organisatrice