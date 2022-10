A la Une . Karim Juhoor : ​"Saint-Leu : Dictature ou déni de démocratie ?"

Le candidat aux dernières élections locales à Saint-Leu et sur la 7ème circonscription réagit suite au conseil municipal de jeudi soir durant lequel une affaire concernait un contentieux entre son père et la mairie. Le communiqué de Karim Juhoor : Par LG - Publié le Dimanche 16 Octobre 2022 à 07:33

"Ézéchiel 18.20 nous dit : « Celui qui pèche, c’est celui qui mourra. Le fils ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son père, et le père ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son fils. »

Je tiens à revenir sur le conseil municipal du jeudi 13 octobre car mon nom est cité dans la presse pour me salir sur commande du conseil municipal.



Dans cet article, aucune affaire ne me concerne si ce n’est mon lien d’affiliation qui est souvent cité. Le procédé utilisé par Bruno Domen est encore une fois à sa hauteur. C’est de la médiocrité politique que nous ne voulons plus voir. Dans cette affaire, la mairie est en procès contre mon père. Bruno Domen et certains de ses adjoints ont fait preuve d'une grande lâcheté en me visant au travers de mon père.



Je cite Bruno Domen dans l'article du Quotidien : « Quand on donne des leçons dans la commune, on commence à payer ce que l’on doit ».



Je n’ai rien à voir avec les affaires de mon père et je n’ai jamais touché quoique ce soit de ces affaires.



J’invite donc Bruno Domen et ses élus complices à venir chez moi rendre compte de la gestion de mon budget, dans mon entreprise qui n’a aucune dette, de venir dans la gestion quotidienne de mes affaires, et pourquoi pas consulter mes fiches d’impôt ainsi que mes bulletins de paie.... Je suis un homme honnête, un père de famille qui ne doit rien à personne, et qui fait son possible pour mettre son épouse et son bébé à l’abri.



J’espère qu’avant de dire de telles inepties, Bruno Domen, ses adjoints complices et élus n’ont rien à se reprocher eux-mêmes... J'espère donc que ces derniers me retourneront cette invitation afin de vérifier si leurs affaires sont aussi propres que les miennes, notamment leurs affaires d’achat de terrain ou encore de gestion d’entreprise et d’immobilier.



N’ayant malheureusement pas de temps à consacrer à ces enfantillages, je préfère m'investir pleinement dans la cause Saint-Leusienne. Saint-Leu a besoin de femmes et d’hommes qui ne visent pas des mères ou des pères pour toucher des enfants. Saint-Leu a besoin d’élus qui se soucient des habitantes et habitants, en étant à l’écoute et dans l’action.



En perdant leur temps sur des attaques personnelles pitoyables, Bruno Domen et son Conseil n’ont pas parlé du remboursement des factures d’eau, ils n’ont pas répondu aux questions liées aux bouches à incendie défectueuses, ils n’ont pas parlé de l’air de Stella qui ressemble de jour en jour à une décharge publique, ils n’ont pas parlé des revendications légitimes des parents d’élèves concernant l'augmentation du prix de la cantine, ils n’ont pas parlé de l’impact de leur augmentation de la taxe foncière, ni de la quasi absence de parcs de jeux pour enfant dans la commune.... Bruno Domen a par contre déclaré avec fermeté que ce ne sont pas les citoyens qui l'empêcheraient de construire un bâtiment totalement démesuré, coûtant la bagatelle d'environ 5 millions d'euros, sur le port de Saint-Leu. Soit un vrai déni de démocratie et d’écoute.



Tous ces vrais problèmes sont éludés pour parler de mon père (malade qui ne pourra donc sûrement pas répondre), et pour me salir.



Je suis comme vous tous, un simple citoyen. Un citoyen que le maire a décidé de diffamer publiquement et «subtilement », avec son équipe complice, pour ne pas être dérangé par la Loi. Mais tout ce beau monde me trouvera en face de lui lors de tous les combats qu'il faudra mener dans l'intérêt de la population, car je compte bien mettre un terme à cette politique malsaine, bas de gamme et irrespectueuse des citoyens.



Le conseil citoyen est la première étape pour le faire. Je vous invite donc à rejoindre la page fb de ce conseil, intitulé « Leu conseil citoyen ».



Pour ceux qui veulent participer envoyez moi vos nom, prénom, et numéro de téléphone.



Ce conseil sera un outil pour s'informer, s'écouter, partager et faire avancer les causes Saint-Leusiennes. Nous mettrons en place un début de Démocratie dans cette belle Commune qui le mérite tant.



Je demande enfin à tous les élus qui ne sont pas d’accord avec les pratiques diffamatoires du Maire et de ses complices de partager mon message. Dans le cas contraire, nous saurons si vous êtes pour une démocratie réelle ou non."

