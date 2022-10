A la Une . Karim Benzema remporte le Ballon d'or

C'est le premier Français depuis Zinedine Zidane en 1998 et le 5e de l'histoire à décrocher cette récompense. Karim Benzema a remporté ce lundi soir le Ballon d'Or devant Kevin de Bruyne et Sadio Mané. Alexia Putellias a quant à elle été sacrée chez les femmes. Par NP - Publié le Mardi 18 Octobre 2022 à 06:54

L'attaquant du Real Madrid sort d'une saison exceptionnelle marquée par ses titres en Liga et en Ligue des champions (15 buts inscrits) sans oublier ses performances avec l'équipe de France où il a remporté la Ligue des nations, son premier titre en Bleu.



"Je repense à quand j'étais petit, tout le travail, je n'ai jamais lâché. C'est un rêve de gamin, j'ai grandi avec ça dans la tête", a déclaré "KB9" après la remise de son trophée.





Le classement complet du Ballon d'Or 2022 :



1. Karim Benzema



2. Sadio Mané



3. Kevin De Bruyne



4. Robert Lewandowski



5. Mohamed Salah



6. Kylian Mbappé



7. Thibaut Courtois



8. Vinicius Jr



9. Luka Modric



10. Erling Haaland



11. Heung-Min Son



12. Riyad Mahrez



13. Sébastien Haller



14. Fabinho



15. Rafael Leao



16. Virgil Van Dijk



17. Casemiro



18. Luis Diaz



19.. Dusan Vlahovic



20. Cristiano Ronaldo



21. Harry Kane



22. Bernardo Silva



23.. Phil Foden



24. Trent Alexander-Arnold



25. Joshua Kimmich



26. Joao Cancelo



27. Mike Maignan



28. Christopher Nkunku



29. Darwin Nunez



30. Antonio Rüdiger