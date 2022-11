La grande Une Karim Benzema ne jouera pas la Coupe du monde

​Karim Benzema s’est blessé ce samedi au cours d’un entraînement avec ses coéquipiers. L’attaquant de l’équipe de France est forfait pour le Mondial. Par LG - Publié le Dimanche 20 Novembre 2022 à 06:05

Il effectuait son retour à l'entraînement collectif ce samedi. Karim Benzema a dû écourter la séance après avoir ressenti une douleur. Le diagnostic est tombé quelques heures plus tard : l’attaquant est touché au quadriceps de la cuisse gauche. Sans perspective de pouvoir être rétabli dans les prochains jours, le Ballon d'Or a officiellement jeté l’éponge. Il ne disputera pas la Coupe du monde 2022.

Dans la soirée, la star du Real Madrid avait été filmé à la sortie de la clinique Aspetar de Doha en boitant et le visage inquiet. La confirmation est arrivée un peu plus tard. "Touché au quadriceps de la cuisse gauche, Karim Benzema est contraint de renoncer à participer au Mondial", a indiqué la Fédération française de football sur Twitter. "Toute l'équipe partage la tristesse de Karim et lui souhaite un prompt rétablissement."



L'hécatombe continue



L'hécatombe continue pour l’équipe de Didier Deschamps. Le sélectionneur avait déjà dû composer sa liste sans les milieux de terrain champions du monde 2018 N'Golo Kanté, Paul Pogba mais aussi le gardien Mike Maignan, numéro 2 derrière le capitaine Hugo Lloris. Dans un second temps, l’infirmerie s’est remplie après l’annonce de sa liste de 25 joueurs il y a un peu plus d’une semaine.



Le défenseur Presnel Kimpembe, qui faisait partie de la bande victorieuse en 2018, a dû se résoudre à déclarer forfait sur blessure avant même le coup d'envoi du tournoi. Il a précédé de quelques heures l’attaquant Christopher Nkunku qui aurait, lui, participé à sa première coupe du monde.