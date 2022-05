A la Une . Karim Benzema grand favori pour le Ballon d'Or

Meilleur buteur de la Ligue des champions, l'attaquant français est pressenti pour remporter le Ballon d’Or. Par N.P - Publié le Dimanche 29 Mai 2022 à 11:39

Karim Benzema fait figure de grand favori pour le Ballon d'or. S'il n'a pas marqué lors de la finale de la Ligue des champions remportée par le Real Madrid face à Liverpool (1-0) - son but a été refusé pour hors-jeu -, Karim Benzema a tout de même réalisé une saison de tous les records, cumulant 44 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues, dont 15 but en Ligue des champions.



"Ligue des champions : Karim Benzema (Real Madrid), seul au monde dans la course au Ballon d'or", titre d'ailleurs le journal d'Equipe ce dimanche, indiquant que l'attaquant français qui s'est offert une cinquième C1 "pourrait aussi bien avoir éliminé Mohamed Salah et Sadio Mané dans la course au Ballon d'or".



"On mérite notre victoire (...) il n'y a aucune chance" , a réagi le capitaine du Real, qui a remporté avec son club la Liga et la Ligue des Champions, au micro de Canal +. "Le Ballon d'Or ? Forcément que c'est dans un coin de ma tête. J'ai terminé ma saison, maintenant je vais aller en sélection mais je pense qu'en club je ne peux pas faire mieux. En tout cas, moi je suis fier de ce que j'ai réussi...", a ajouté l'ancien joueur de l'OL. 🗣 "On mérite notre victoire (...) il n'y a aucune chance"



