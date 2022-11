La grande Une Karim Benzema est à La Réunion

L'attaquant de l'Equipe de France, détenteur du Ballon d'Or, est à La Réunion. Le joueur du Real Madrid, blessé à l'entraînement avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde, est en séjour sur l'île. Des rumeurs l'annonçaient rétabli et évoquaient même un possible retour en Bleu. Il n'en est finalement rien. Par La rédaction - Publié le Mardi 29 Novembre 2022 à 09:48

Le footballeur privé de Coupe du Monde par une blessure à l'entraînement est à La Réunion alors que ses compagnons de l'Equipe de France continuent la compétition internationale au Qatar, a révélé Imaz Press Réunion. Karim Benzema est arrivé accompagné du Kartel Prod, comme le montrent les images publiées sur les réseaux sociaux et transmises aux médias.







Karim Benzema avait été appelé par Didier Deschamps en équipe de France après une saison exceptionnelle au Real Madrid avec un titre de champion d'Espagne, une Ligue des Champions. Il avait aussi obtenu le Ballon d'Or. Blessé il y a quelques mois, il venait de revenir sur les pelouses européennes.



Le footballeur s'est à nouveau blessé lors de l'entraînement avant le premier match des Bleus. Il a donc décidé de se retirer de l'équipe. Des rumeurs avaient circulé ces derniers jours, un retour ne semblait pas être exclu. Mais Karim Benzema a finalement quitté le Qatar et passe quelques jours à La Réunion.