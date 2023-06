A la Une . Karim Benzema en escale à La Réunion avant de retrouver l'Arabie Saoudite

(Photo d'archives Kartel Prod) L'emblématique ancien n°9 du Real Madrid est de retour à La Réunion. Il a est arrivé ce samedi à 5h45 à bord d'un avion privé, rapportent nos confrères d'Imaz Press Réunion. Karim Benzema revient voir sa fille qui vit à La Réunion avec son ex-compagne. C'est la deuxième visite en peu de temps pour le footballeur professionnel. L'attaquant avait quitté prématurément le Qatar où l'Equipe de France disputait le Mondial 2022 suite à une blessure mais aussi des désaccords criants. Karim Benzema devrait comme l'année dernière rester discret lors de son passage sur notre territoire. Peu d'informations ont filtré sur la durée de son séjour ou son lieu de villégiature.Le footballeur vient sûrement prendre du bon temps avant un changement important dans sa carrière. Après avoir passé 14 ans au Real Madrid où il a connu beaucoup de succès (quatre titres de champion d'Espagne, trois Coupes du Roi, quatre Supercoupes d'Espagne, quatre Supercoupes de l'UEFA, 5 Coupes du Monde des clubs mais aussi et surtout cinq Ligues des Champions), Karim Benzema va rejoindre l'Al-Ittihad Club, champion en titre d'Arabie Saoudite, la saison prochaine.Le footballeur professionnel âgé de 35 ans va retrouver dans ce championnat un ancien coéquipier, Cristiano Ronaldo, engagé chez le Al-Nassr FC. Karim Benzema a été présenté au public ce jeudi lors d'un événement sportif et médiatique qui s'est déroulé devant 60.000 supporters.(Photo d'archives Kartel Prod)



