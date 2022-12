A la Une . Karim Benzema annonce sa retraite internationale

L'attaquant du Real Madrid s'est exprimé au lendemain de la finale de la Coupe du Monde. "J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin", déclare-t-il sur les réseaux sociaux. Par NP - Publié le Lundi 19 Décembre 2022 à 18:56





Karim Benzema avait fait



Mais des tensions seraient nées durant la Coupe du Monde et Karim Benzema a annoncé ce lundi qu'il s'agissait la fin d'une histoire commune et partage une photo de lui avec le maillot de l'équipe de France. C'est au terme d'un Mondial 2022 très mouvementé que Karim Benzema annonce qu'il ne jouera plus sous le maillot de l'équipe de France. Blessé lors de la préparation, il a quitté le groupe et s'est rendu à La Réunion pendant environ deux semaines avant de retourner en Espagne. Alors qu'il était remis, il n'a pas retrouvé les Bleus qui étaient encore en compétition dans la Coupe du Monde.Karim Benzema avait fait un retour fracassant en équipe de France après avoir été écarté pendant plusieurs années à cause de différents scandales dont l' affaire de la sextape de Valbuena . Le numéro 9 avait permis à la France de remporter la Ligue des Nations et a grandement participé aux victoires des Bleus depuis sa réintégration dans l'équipe.Mais des tensions seraient nées durant la Coupe du Monde et Karim Benzema a annoncé ce lundi qu'il s'agissait la fin d'une histoire commune et partage une photo de lui avec le maillot de l'équipe de France.