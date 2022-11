A la Une .

Karim Benzema annonce au monde entier sa présence à La Réunion

Le Ballon d'Or 2022 est à La Réunion pour quelques jours. Son arrivée a défrayé la chronique alors que beaucoup d'observateurs s'interrogeaient sur son possible retour en équipe de France pendant le Mondial au Qatar. Karim Benzema est arrivé sur notre île ce matin et a commencé à publier des images de son séjour à La Réunion sur les réseaux sociaux. Une opportunité touristique pour La Réunion ? "974" et l'emoji du drapeau de La Réunion ont donc pu être vus par les 61 millions d'abonnés du compte Instagram et 43 millions d'abonnés du compte Facebook de Karim Benzema.

Par La Rédaction - Publié le Mardi 29 Novembre 2022 à 16:40