Karaté kyokushinkai: Ludivine Vedapodagom championne du All Africa

Après son titre récent européen en Bulgarie (le 20 mai dernier), Ludivine Vedapodagom s'est envolée cette semaine pour les championnats d'Afrique au Cap ainsi que pour le All Africa, samedi 14 et dimanche 15 juillet.



L'occasion de se frotter à d'autres sportives de sa catégorie (- de 55kg) au "All Africa". La sociétaire du club Spartiates des 2 Canons était accompagnée d'une grosse délégation réunionnaise de 14 combattants.

La première journée s'est déroulée samedi 14 juillet au Cap dans un gymnase plein à craquer ainsi 250 compétiteurs (résultats* ci-dessous).

A noter que Coraline et Ludivine Vedapodagom ont pris part au all Africa dans la catégorie open (toute catégorie) le dimanche, épreuve sélective pour le 50eme tournoi open du Japon.

Le dimanche 15 juillet lors du 7ème All Africa, championnat d'Afrique toutes catégories de karaté kyokushinkai, Ludivine Vedapodagom, du club des Spartiates des Deux Canons remporte la 1ère l'épreuve et devient championne du All Africa. Ce tournoi étant qualificatif, elle est sélectionnée pour le prochain championnat du monde Open, qui aura lieu au Japon.