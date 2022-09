Karaté : Saint-Paul incontestablement Terre de champions !

Ici, au Sans Souci Karaté Do, les élèves sont bien entourés. Le Club de karaté compte une cinquantaine d’adhérents et une dizaine de marmailles venus découvrir cet art martial japonais grâce à la manifestation organisée le 28 août dernier, Jour de Sport santé. Le Club Karaté Do a été créé il y a 12 ans par Cédric CRESCENCE, le président du club mais aussi champion du monde de karaté combat à Miami ! Et ce n’est pas terminé, un champion peut en cacher un autre ! Paulo Sullivan, adhérant du club, s’est hissé à la 3ème place en kumité (karaté combat) à Miami.



Le prochain objectif pour ces karatékas : les championnats d’Europe à Florence en Italie au mois de novembre. Paulo Sullivan et Cédric CRESCENCE combattront dans la catégorie kumité et Raphaël Law-Tik, aussi adhérent du club, dans la catégorie Kata. Partis à leur rencontre ce samedi, le Maire de Saint-Paul Emmanuel SÉRAPHIN et Catherine PAOLI, présidente de l’OMSEP, ont tenu à féliciter ces champions dans leur quartier, dans leur club. Terre des talents et des créativités, la Ville de Saint-Paul félicite une fois de plus ces champions qui ont fait briller les couleurs de La Réunion et, plus précisément de Saint-Paul, là-bas au pays de l’Oncle Sam !