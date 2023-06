Sport Réunion Karaté : Natacha Randrante obtient le 6e DAN

Natacha Randrante a obtenu le 6e DAN, devenant la 1ère et la seule féminine à ce haut grade. Par N.P - Publié le Vendredi 30 Juin 2023 à 15:19

La Ligue de La Réunion annonce que sa DTR, Natacha Randrante, a réussi son examen au grade de 6è DAN le 9 juin dernier à Paris-INJ, et devient ainsi la 1ère et la seule féminine à ce haut grade.



Ce passage de grades était organisé par la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées, seule Fédération délégataire du Ministère chargé des Sports pour le Karaté et ses Disciplines Associées.