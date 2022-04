Rubrique sponsorisée Karaté : Mélissa Oréo Ali et Kylian Honorine champions de La Réunion

Par Mairie de Saint-Leu - Publié le Vendredi 1 Avril 2022 à 16:04

Le dimanche 27 Mars, la Ligue Réunionnaise de Karaté organisait le Championnat de La Réunion combats pour les catégories Pupilles, Benjamins, Juniors et Vétérans. Parmi les 75 participants, deux Saint-Leusiens ont tiré leur épingle du jeu. Mélissa Oréo Ali du club CAPS de la Chaloupe et Kylian Honorine du Karaté club de Saint-Leu ont obtenu le titre de Champion de La Réunion dans leur catégorie respective.



Mélissa revient tout juste du championnat de France des ligues par équipe, qui s’est déroulé à Villebon le 19 mars 2022. Malgré le contexte sanitaire, elle a pu s’entraîner, comme elle le pouvait avec l’aide de son papa. Actuellement en 1ère au Lycée Stella, la jeune femme s’attache à tout mener de front. Ce n’est pas facile de s’organiser pour l’entraînement mais elle tient bon. Elle a obtenu sa ceinture noire 1er DAN en 2020 et compte bien avoir les autres ceintures noires. « Je suis contente, grâce à ma passion, mes petites sœurs Maélie et Illéna ont trouvé leur voie dans le sport. Je remercie également mes parents pour leur soutien, et aussi mon entraîneur Jimmy ALCMÉON pour son dévouement et qui m’aide à progresser », nous a confié la jeune karatéka.



Kylian Honorine a remporté ce dimanche le titre de Champion de la Réunion de karaté dans sa catégorie des moins de 61kg ! C’est un nouveau succès pour le karaté club de Saint-Leu après le titre de vice-champion de la Réunion obtenu par Ritchy Tréport il y a quelques semaines. Cédric Lauret, Président du club n’en revient toujours pas : « En 38 ans, le club n’a jamais connu ça, je suis fier de ces jeunes saint-leusiens qui réussissent par le sport. Le 19 mars dernier, ils ont également obtenu leur ceinture noire, 1er Dan. Nos dirigeantes ont aussi été récompensées par la Ville de Saint-Leu et l’association Initiatives Kartié pour leur engagement lors de la journée des droits des femmes. C’est un carton plein pour nous.»



Nous adressons nos félicitations à Kylian Honorine, Mélissa Oréo Ali, à leur famille ainsi qu'à leur club respectif, le Karaté Club de Saint-Leu et la CAPS.