A la Une . Karaté Light Contact : Trois combattants du Club Boxing Tamarins brillent à l'Open de Paris

Dans le cadre de l’Open International Karaté Light Contact PBMCV à Paris saison 2022-2023, trois compétiteurs réunionnais du Club Boxing Tamarins ont participé à cette compétition. Plusieurs pays représentés comme la Belgique, l’Espagne, l’Ukraine, le Maroc, l’Algérie, etc...mais aussi plusieurs régions de France. Plus de 300 compétiteurs ont animé cet événement les 25 et 26 février derniers. Par NP - Publié le Mercredi 1 Mars 2023 à 06:45

Nos combattants locaux ont brillé et ramènent deux médailles et une ceinture :



· GRONDIN Samuel catégorie minime en light – de 55kg : médaillé d’or. Il conserve son titre de 2021-2022

· ADEKALOM Gaëtan, catégorie junior en combat – de 55kg : Il remporte la finale et obtient la ceinture.

· PATCHEAPIN Ludovic, catégorie sénior en combat – de 64kg : Il finit troisième et obtient la médaille de bronze.