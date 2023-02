Sport Réunion Karaté Kyokushinkai : les sportifs réunionnais se distinguent à Paris

La Coupe de France de karaté Kyokushinkai qui se déroulait les 4 et 5 février 2023 à Paris s’est jouée en présence d’une forte délégation de près de 40 Réunionnais. Par LG - Publié le Lundi 13 Février 2023 à 17:44

Le club scorpo kan dojo de la Bretagne emmené par sensei Patrice Sautron avait 12 participants. 4 ont été titrés et 2 sont vice-champions :



Vainqueurs :



Rakotomena Loris

Payet Noé Gabriel

Sautron Damien

Henricoupa Mailis



Argent :



Rakotomena Roy Shena

Sautron Devianny



Le dojo Pierre Grondin emmené par sensei Sébastien Boulerand qui totalisait 22 participants a obtenu 6 sacres et 3 vice-champions :



Vainqueurs :



Hannamaria Kalaha

Morgane Pistarino

Emma Dieudonné

David Dieudonné

Enzo Maillot

Aina Talbot



Argent :



Louanne Tachet

Mayra Stampa

Ailyne Souton



Bronze :



Ilan Amode

Sabry Lagourde

Jason Desruisseaux

Cendrinah Randriamanantena

Stephanie Herrouin

Walker Malama

Ulric Randriamanantena



« Grand bravo à toute l’équipe et les autres participants qui n’ont pas démérité et qui ont fait le taf. On va se remettre au travail car les prochains rendez-vous c’est à Maurice le 29 avril 2023 pour une rencontre internationale ».