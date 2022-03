A la Une .. Karaté Kyokushinkaï : Six médailles pour les Réunionnais à l'Open WKB d'Espagne

Les Réunionnais ont remporté six médailles (trois en combat, trois en kata) ce samedi lors de l'Open WKB d'Espagne. Par N.P - Publié le Mercredi 9 Mars 2022 à 17:30



EN COMBAT



Pupille garçon

Rakotomena Lorys Medaille d’or 🥇



Junior fille

Rakotomena Roy Shena Medaille d’argent 🥈



Minime garçon

Sautron Damien Medaille de bronze 🥉







EN KATA



Senior garçon

Techer Samuel Medaille de bronze 🥉



Junior fille

Rakotomena Roy Shena Medaille de bronze 🥉



Cadet garçon

Robert B. Lucas Medaille de bronze 🥉





Plus 250 compétiteurs et 14 pays étaient représentés dans cette compétition. Une minute de silence pour l’Ukraine et sa délégation a été observée.



Au total, huit des adhérents du Scorpo Kan Dojo de la Bretagne étaient engagés dans cette manifestation. "Pour beaucoup, c'était leur première expérience en international, ce qui a pesé dans la balance", explique l'instructeur, Patrice Sautron, qui estime que les sportifs péi avaient les moyens de faire mieux. Il n'en reste pas moins satisfait, les karatékas ramenant six médailles à la maison. "Maintenant on va continuer de travailler car la saison sportive n'est pas terminée." Les karatékas du Scorpo Kan Dojo de la Bretagne se sont illustrés lors d'une compétition internationale de Karaté Kyokushinkaï, l'Open WKB d'Espagne, qui s'est déroulée ce samedi 26 février à Barcelone. Les athlètes réunionnais ont remporté six médailles : une médaille d'or, une d'argent et une de bronze en combat, mais aussi trois médailles de bronze en kata.Plus 250 compétiteurs et 14 pays étaient représentés dans cette compétition. Une minute de silence pour l'Ukraine et sa délégation a été observée.Au total, huit des adhérents du Scorpo Kan Dojo de la Bretagne étaient engagés dans cette manifestation. "Pour beaucoup, c'était leur première expérience en international, ce qui a pesé dans la balance", explique l'instructeur, Patrice Sautron, qui estime que les sportifs péi avaient les moyens de faire mieux. Il n'en reste pas moins satisfait, les karatékas ramenant six médailles à la maison. "Maintenant on va continuer de travailler car la saison sportive n'est pas terminée."