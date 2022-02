A la Une .. Karaté : 4 médailles pour La Réunion

Ce week-end s’est déroulé l’Open international de Karaté light contact / full contact de Paris. Un évènement où les Réunionnais ont brillé avec 4 médailles, dont deux titres mondiaux. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 28 Février 2022 à 17:43

Ce week-end se tenait à Paris l’Open international de karaté light contact / full contact. Une compétition qui rassemble tous les pays et champions du monde de la discipline. Un tournoi où les Réunionnais ont répondu présents avec pas moins de 4 podiums.



Sur la plus haute marche, on retrouve la famille Grondin qui voit ses deux représentants sacrés champions du monde. Avec trois victoires en autant de combats, Samuel reçoit la médaille d’or. Son grand-frère William est également venu à bout de tous ses adversaires pour s’approprier la ceinture de champion du monde.



Leur cousin Gaëtan Adekalom ramène la médaille de bronze, après avoir été champion il y a deux ans. Il promet de revenir plus motivé l’année prochaine. Enfin, pour sa deuxième participation, Ludovic Patecheapin termine à la 2e place.



Un bel exploit, d’autant que le quatuor n’a bénéficié que de l’aide de Johny Adekalom pour pouvoir se rendre à Paris pour la compétition.



