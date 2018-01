Kar’ouest : reprise du trafic sur le secteur du CD13 à Saint-Leu

Le trafic reprend donc normalement sur le secteur, tant pour les lignes régulières (41 bis – 49 bis – 51 et 62) que pour les transports scolaires.

Déviation des lignes 43 bis – 44 – 44 bis et 47 par la rue de La Cheminée, à l’aller comme au retour.

Le CD13 est aujourd’hui rouvert et les bus peuvent de nouveau circuler.Quelques déviations restent toujours d’actualité du fait de la fermeture du chemin Deguigné.LIGNES 43 BIS et 47Arrêt non desservi : PortailArrêts les plus proches : Mairie du Piton – Acacias – Super U et Impasse LatchoumaninLIGNES 44 et 44 BISArrêts non desservis : Acacias – Super U – PortailArrêts les plus proches : Mairie du Piton – Impasse Latchoumanin