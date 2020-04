Kar’Ouest renforce exceptionnellement les fréquences de ses lignes pour ce début de mois

Afin de permettre aux usagers de se déplacer en ce début du mois d’avril, le réseau Kar’Ouest renforce exceptionnellement son offre de transports.



Les lignes en service depuis le 23 mars dernier fonctionneront ainsi avec des passages supplémentaires.

Cette nouvelle offre temporaire sera mise en place à compter du samedi 4 avril pour une durée d’une semaine, jusqu’au 11 avril inclus. Les horaires détaillés sont à retrouver sur kar’ouest.re.



À noter par ailleurs que le réseau Kar’Ouest ne fonctionnera pas les dimanches et jours fériés et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Il est rappelé aux usagers qu’ils doivent respecter toutes les consignes en vigueur concernant les motifs de déplacements et les gestes barrières, y compris dans les véhicules (distance minimale entre les passagers, montée par l’arrière du bus, …).

Pour garantir une distance minimale entre les personnes, il est nécessaire de limiter le nombre de passagers présents simultanément dans un véhicule. Aussi, nous demandons aux usagers de respecter scrupuleusement le nombre maximum de passagers qui sera affiché sur la porte de chaque bus.