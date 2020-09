7mag.re Kanye West dérape à nouveau et urine sur son Grammy Award

Le mari de Kim Kardashian ne va pas mieux. Hier, Kanye West a publié sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle on le voit uriner sur son Grammy Award. Furieux contre son label, le rappeur a décidé de médiatiser sa colère avec une fois de plus la bible en arrière fond. Par Chloé Grondin - Publié le Jeudi 17 Septembre 2020 à 14:58 | Lu 131 fois

