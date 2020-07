La grande Une Kanal Austral TV indésirable à l’île Maurice

La télévision réunionnaise Kanal Austral TV n'est plus diffusée à l'île Maurice. Une décision visiblement politique que ne comprend pas la direction et qui inquiète les artistes de l'île soeur. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 6 Juillet 2020 à 14:26

"Nous avons reçu un courrier mardi 30 juin au matin pour nous signifier que la diffusion de Kanal Austral TV s’arrêterait le jour même à 23h59", s’indigne Jean-Claude Coindin, le propriétaire de la chaîne de télévision Kanal Austral TV. Ce courrier, ce n’est pas eux qui l’ont reçu, mais Canal + à Paris, diffuseur de la chaîne sur l’île Maurice. Aucune explication n’accompagne cette décision dans la lettre. "Canal + Paris n’est pas maître de ce qui est diffusé à l’île Maurice, ils vendent les programmes à Canal + Maurice qui les dispatchent sur les différentes chaînes du groupe", explique le chef d’entreprise.



"On n’a rien compris. Canal + confirme qu’il n’y a aucune raison à cela. Portant, l’année dernière, nous avions fait cinq voyages à nos frais pour vanter l’île Maurice", indique Jean-Claude Coindin. Ce dernier se creuse la tête pour trouver une explication à tout cela. "Après réflexion, je réalise que le gouvernement mauricien coupe le lien avec les médias. Radio One, la seule radio libre de l’île, avait été coupée pendant quatre jours pour avoir invité un médecin français à s’exprimer sur la Covid-19 dans l’île", souligne le directeur de la chaîne, qui assure que son média ne fait pas de politique. "Les gens peuvent discuter de tout chez nous, c’est peut-être ça qui ne plaît pas au gouvernement mauricien", se demande-t-il avant d’ajouter que "nous sommes prêts à nous excuser publiquement si nous avons fait quelque chose de mal".



Inquiétude des artistes mauriciens



La fin de diffusion de Kanal Austral TV sème un vent de panique chez les musiciens de l’île Maurice. La chaîne étant diffusée dans l’ensemble des îles du sud-ouest de l’océan Indien, elle offre une vitrine internationale pour ces artistes. "Alain Ramanisum m’a appelé hier, car il ne comprend pas cette décision. Il m’a dit que les artistes mauriciens avaient peur de ne plus être diffusés sur la chaîne à cause de cette décision", révèle l’entrepreneur. Mais Jean-Claude Coindin se veut rassurant et annonce "qu’il n’y aura aucun boycott des artistes mauriciens. Ce sont des amis de longue date et seront toujours les bienvenus sur Kanal Austral TV. Ils n’ont pas à assumer les décisions de leur gouvernement".



