Courrier des lecteurs Kan nout tèt i blok, GAIA i sof





Nout destin parnouminm. É parnouminm lé pa in gro mo:



Sa i ve dire : nou lé gadianm, ni gingn travay ansanm, ni gingn pouss pli loin.



Notre gouvernement et les 2 autres qui l’ont précédé, y ont fortement contribué, a tenté d’établir une inégalité sociale, fiscale et territoriale. Et cela, énorme macronade: avec le prétexte de la Transition Ecologique. (TE)



On ne va pas nous dire que ne pas taxer les grosses fortunes , les GAFA, c’est de la TE ! )



La TE : c est aussi et surtout L’EGALITE SOCIALE, FISCALE, TERRITORIALE, DONC L’ECONOMIE, LE SOCIAL , LA PROTECTION DE LA PLANETE. C’est les femmes, les hommes, les abeilles, les fleurs, les fruits, les tangues, volay péi...



Comment se fait il qu’un tel gouvernement avec un si haut taux de diplômés, peut jusqu’à aujourd’hui n’avoir pas compris ce concept, comment notre Président, une flèche, n’a pas vu venir « la rue qui gouverne » :



Pourtant les signes d’exaspération et de souffrance sont visibles, nos ministres ont ils vécu la journée d’un(e) retraitée? D’une personne autrement capable? D’un chômeur? D’un malade du cancer cf le scandale de l’amiante, cf une agriculture intensive donc criminelle? Font ils leurs courses en comptant les centimes (en passant je note 0 le bouclier prix Réunion, mascarade), ont ils le souci d’aider leurs enfants et aujourd’hui petits- enfants? connaissent ils le prix de l’essence auquel on est totalement dépendant à cause de la négligence de la politique énergétique française très ami-ami avec les lobbies pétroliers...?



REVENIR A LA RAISON: ke ou ve ke ou ve pa: La rue i gouverne avec les GJ .



Donc nous avons compris que c ‘est vicieux et pervers de se cacher pour enfoncer la France peri-urbaine, l’Outre mer, la classe moyenne, la classe modeste, de se cacher sous du vert.



Gilet Jaune que ces gouvernements n’ont pas porté, et GV qu’ils n’assument pas.



Mais maintenant examinons nous: sommes nous prêts nous à les endosser le JAUNE ET LE VERT? Sommes nous prêts à démentir PROSPER Eve (que je remercie pour tout ce qui nous a donné dans ses ouvrages) en lui disant non nous ne sommes plus "L'île à peur"?



Sommes nous nous aussi prêts à être GADIANM? Ce malaise séculaire réunionnais qui fait aussi qu’aujourd’hui on meurt pour une place de parking , sommes nous prêts à nous en guérir ?



Tir boubou là pour se mettre DEBOUT : dobout sanpiyé an réioné! et arrêter de s’agenouiller pou domann siouplé Mme La Ministre entourée courageusement de sa trentaine de garde du corps...



Sommes nous prêts pour énormément travailler pour un développement endogène?



Sommes nous prêts à diminuer notre assouvissement à la surconsommation et arrêter de détruire notre péi avec des tonnes de déchets partout?



Sommes-nous prêts pour arrêter de vivre dans l’individualisme ?



Sommes nous prêts à pratiquer ici et dans la zone indiaocéanique une Economie Circulaire Equitable?



Sommes nous prêts pour ne pas succomber au clientélisme, bref sommes nous prêts à faire des efforts?



Sommes nous prêts pour lutter contre les lobbies très présents et puissants à La Réunion et qui dirigent l’économie locale, bref sommes nous prêts à construire nout péi avec NOS FEMMES, car elles sont encore mises de côté ex : la différence de salaire avec celui d’un homme ?



Sommes nous prêts à être fiers et à nous considérer nous mêmes et entre nous? (JORON: "oté Kreol rouv in pe ton zié" trés beau texte et grand artiste, artistes et militants que nous pouvons remercier car ce sont eux qui ont forgé notre esprit critique, merci)



Etc etc C’EST TOUT CELA NOTRE TE.



Mé moin té apou farsé: nout tèt la pa bloké, nout moultani la monté é gouvernman la vu kèl koté brinzèl La Renion i sarz!



C’est GAÏA qui chauffe et ça ce n’est pas bon pour nous : Alors: "poupak Gaïa doung alanvèr poupak Gaïa i tonm si lo tèt, nous pouvons penser ensemble à notre échelle à comment faire en CONCERNEMENT: je pense que c’est un de mots clés avec PARTENARIAT VIGILANCE CONSCIENCE . Eee HONNETETE aussi.



Des mots que nos dirigeants n’entendent pas encore bien.??



Oui il y a la marche pour LE CLIMAT demain et je félicite : la, les bénévoles qui l’organisent (et je regrette le vol intellectuel) : C EST BIEN À L’INITIATIVE DU BENEVOLAT SUR ST DENIS.



Allons plus loin plus dans nos volontés communes, allons tous les jours inscrire dans nos gestes au quotidien la lutte contre le RC Réchauffement Climatique



Pour réduire notre empreinte sur le CLIMAT, exemple mettons un plan en place nous tous ensemble car c’est ensemble et avec méthodologie que nous y arriverons.



Prenons une date de rdv pour réfléchir ensemble car des actions, si nos collectivités ont commencé plus ou moins à les mettre en oeuvre : transports en commun, téléphérique, PLAN CLIMAT AIR ENERGIE, développement des ER énergies renouvelables, PAPAM : production labellisée de plantes médicinales réunionnaises puisque l’agriculture contribue à la lutte contre le RC, (par contre peu de constructions réfléchies en faveur du climat), donc NOUS AUSSI dans nos gestes au quotidien nous devons y contribuer, c’est notre devoir de devenir eco citoyen.



Car GJ et GV ne sont pas antinomiques, le GJ et GV sont pour la TE. GV et GJ sont pour que nous puissions vivre sereinement.



Merci



NARTROUVPOUGALIZÉ akoz tout la sanzé dopi GJ: mersi



Quelques liens :



https://www.lemonde.fr/climat/ article/2018/11/19/ malnutrition-maladies-guerres- les-467-facons-dont-l- humanite-est-deja-affectee- par-le-changement-climatique_ 5385653_1652612.html#xtor=AL- 32280270 https://www.lemonde.fr/climat/ article/2018/11/19/ malnutrition-maladies-guerres- les-467-facons-dont-l- humanite-est-deja-affectee- par-le-changement-climatique_ 5385653_1652612.html#xtor=AL- 32280270 https://www.novethic.fr/ actualite/environnement/ climat/isr-rse/les-gilets- verts-un-pont-entre-les- gilets-jaunes-et-les-ecolos- 146593.html



Yvette DUCHEMANN

