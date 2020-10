Culture Kaloune, la déesse noire de la musique réunionnaise

Judith Profil plus connue sous son nom artistique Kaloune, est une auteur-compositeur-interprète, comédienne, conteuse et poétesse. Lauréate du « Prix Musiques de l'Océan Indien » en 2017, avec son mbira (piano à touche), elle envoûte son public par sa culture, ses origines africaines à travers la musique traditionnelle. Son franc-parler lui vaut d'être cette femme décomplexée qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est avec la chanson "Tapoulang" que Passions Réunion fait sa rencontre en 2018 à la Cité des Arts. On voit une belle kafrine à la peau nwar qui s'éclate sur scène en parlant de vagins, du pur délire pour toute la salle. Rencontre avec une artiste qui s'envolera bientôt pour préparer son nouveau spectacle.

Beaucoup de choses ont évolué depuis cette fameuse rencontre. Cette année avec la crise sanitaire, ses tournées ont été annulées comme celle à Avignon ainsi que ses déplacements dans la zone Océan Indien.



" Cette année était un recentrage sur les activités de l'association, notamment le début des conférences pataphysiques, les concerts chez l'habitant et la mise en place et les répétitions d'un nouveau set. Je collabore actuellement avec Prof Jah Pinpin au saxophone et Romane Marimoutou au violon. Je suis moi-même au synthé et aux machines, voix et texte".



Comment es-tu arrivée dans la musique?

J'ai toujours fait partie d'une famille d'orateurs, de personnes qui aiment la vie, partager et qui kass la blague, kass lé kui. L'oralité, je l'ai vécu comme une force d'inspiration vive pendant ma jeunesse.

Ma famille à l'époque pratiquait le servis kabaré, alors j'ai toujours chanté avec mes tantes, mes oncles. Tous les grands chanteurs de maloya se fréquentaient à l'époque et j'ai pu chanter lors de mes premières années avec des gens comme Gramoun Lélé ou la famille Lagarde à Paniandy qui a collaboré avec Olivier Araste à ses débuts.



Après avoir obtenu son master et suite à une année de volontariat en Afrique, Kaloune alors âgée de 24 ans ressent une grosse envie d'écrire de raconter sa vie de femme, de femme noire. Elle veut partager ses envies, ses rêves. Elle a ce désir imminent de vouloir se réaliser en tant que femme libre.



“Je décide d'écrire mon premier livre “Séga Bondyé Galé”: L'envie de dire, de chanter, de raconter, m'amène à créer mon premier spectacle avec le soutien du théâtre les Bambous et les théâtres départementaux. Plus tard, je deviens artiste accompagnée par le Kabardock qui soutient mon premier projet totalement consacré à la musique.”



